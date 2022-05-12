У Запоріжжі прогримів потужний вибух

Вранці 12 травня у Запоріжжі чули потужний вибух. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє "Суспільне".

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"У Запоріжжі було чутно потужний вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - сказано у повідомленні.

Інших подробиць не повідомляється.

Нагадаємо, вранці 12 травня вороги із ракетних систем залпового вогню обстріляли Дніпропетровську область