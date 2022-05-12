Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Події
Дата публікації

У Запоріжжі прогримів потужний вибух

У Запоріжжі прогримів потужний вибух

Вранці 12 травня у Запоріжжі чули потужний вибух. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє "Суспільне".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"У Запоріжжі було чутно потужний вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - сказано у повідомленні.

Інших подробиць не повідомляється.

Нагадаємо, вранці 12 травня вороги із ракетних систем залпового вогню обстріляли Дніпропетровську область

Автор:
Степан Крьока