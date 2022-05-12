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Враги обстреляли Днепропетровскую область

Враги обстреляли Днепропетровскую область

Утром 12 мая враги из ракетных систем залпового огня обстреляли Днепропетровскую область. Об этом в своем телеграм канале написал глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам ночь прошла относительно спокойно, но утром в 7:47 оккупанты обстреляли из "Ураганов" Большую Костромку и Зеленодольск. В результате обстрелов один человек погиб и один ранен, а также разрушен объект энергетической инфраструктуры.

Напомним, утром, 12 мая российские военные нанесли ракетный удар по Новгород-Сиверскому Черниговской области.

Автор:
Степан Крьока