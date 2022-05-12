Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Вороги обстріляли Дніпропетровську область

Вороги обстріляли Дніпропетровську область

Вранці 12 травня вороги із ракетних систем залпового вогню обстріляли Дніпропетровську область. Про це у своєму телеграм каналі написав голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

За його словами, ніч пройшла відносно спокійно, але вранці о 7:47 окупанти обстріляли з "Ураганів" Велику Костромку та Зеленодольськ. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та одна поранена, а також зруйнований об'єкт енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, вранці, 12 травня російські військові завдали ракетного удару по Новгород-Сіверському Чернігівській області.

Автор:
Степан Крьока