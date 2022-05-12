Вороги обстріляли Дніпропетровську область

Вранці 12 травня вороги із ракетних систем залпового вогню обстріляли Дніпропетровську область. Про це у своєму телеграм каналі написав голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко.

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За його словами, ніч пройшла відносно спокійно, але вранці о 7:47 окупанти обстріляли з "Ураганів" Велику Костромку та Зеленодольськ. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та одна поранена, а також зруйнований об'єкт енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, вранці, 12 травня російські військові завдали ракетного удару по Новгород-Сіверському Чернігівській області.