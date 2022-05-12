Российские войска нанесли ракетный удар по Черниговской области: есть погибшие и раненые

По Новгород-Северскому в Черниговской области 12 мая российские войска нанесли ракетный удар. Повреждены административные здания и частные дома.

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Об этом сообщил глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня ночью по городу Новгород-Северский москальская мразь нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры. Это школы", - отметил Чаус.

Также повреждены другие административные здания и частные дома.

Как сообщил Чаус, есть погибшие и раненые.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и медики.