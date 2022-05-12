Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Российские войска нанесли ракетный удар по Черниговской области: есть погибшие и раненые

Российские войска нанесли ракетный удар по Черниговской области: есть погибшие и раненые
Сегодня ночью по городу Новгород-Северский москальская мразь нанесла несколько авиаударов

По Новгород-Северскому в Черниговской области 12 мая российские войска нанесли ракетный удар. Повреждены административные здания и частные дома.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Черниговской военной администрации  Вячеслав Чаус.

"Сегодня ночью по городу Новгород-Северский москальская мразь нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры. Это школы", - отметил Чаус.

Также повреждены другие административные здания и частные дома.

Как сообщил Чаус, есть погибшие и раненые.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и медики.

Автор:
Светлана Манько