Російські війська завдали ракетного удару по Чернігівській області: є загиблі та поранені

По Новгород-Сіверському в Чернігівській області 12 травня російські війська завдали ракетного удару. Пошкоджено адміністративні будівлі та приватні будинки.

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Про це повідомив голова Чернігівської військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразь завдала кілька авіаударів по об'єктах критичної інфраструктури. Це школи", - зазначив Чаус.

Також пошкоджено інші адміністративні будівлі та приватні будинки.

Як повідомив Чаус, є загиблі та поранені.

Наразі на місці події працюють рятувальники та медики.