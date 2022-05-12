В Запорожье прогремел мощный взрыв

Утром 12 мая в Запорожье слышали мощный взрыв. Об этом в своем телеграм-канале сообщает "Суспільне".

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"В Запорожье был слышен мощный взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного", - сказано в сообщении.

Других подробностей не сообщается.

Напомним, утром 12 мая враги из ракетных систем залпового огня обстреляли Днепропетровскую область