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В Запорожье прогремел мощный взрыв
Утром 12 мая в Запорожье слышали мощный взрыв. Об этом в своем телеграм-канале сообщает "Суспільне".
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"В Запорожье был слышен мощный взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного", - сказано в сообщении.
Других подробностей не сообщается.
Напомним, утром 12 мая враги из ракетных систем залпового огня обстреляли Днепропетровскую областьПодписывайтесь на наш YouTube канал