Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росія завдала ракетних ударів по Полтавській та Харківській областях

Росія завдала ракетних ударів по Полтавській та Харківській областях

Вранці 7 травня окупаційні війська Російської Федерації запустили одразу дві ракети по Україні. Одну по місту Карлівка Полтавської області, другу — по Харківській області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Як повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, в його регіоні ракета влучила в об'єкт інфраструктури.

"Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється", - уточнив Лунін.

За попередньою інформацією, у Харківській області РФ вдарила по Краснограду. "Суспільне" з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синегубова повідомляє, що, за попередніми даними, загиблих та поранених немає.

Крім того, армія РФ 6 травня о 23:00 завдала ракетного удару по музею імені Сковороди у Богодухівському районі Харківської області. В результаті будівля згоріла.

Раніше, в ніч із 5 на 6 травня, російська армія двічі відкривала вогонь по житловому масиву Північна Салтівка у Харкові. Внаслідок обстрілів за добу в Харкові загинули двоє людей, ще вісім людей отримали поранення.

Автор:
Віта Молодан