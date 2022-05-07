Росія завдала ракетних ударів по Полтавській та Харківській областях

Вранці 7 травня окупаційні війська Російської Федерації запустили одразу дві ракети по Україні. Одну по місту Карлівка Полтавської області, другу — по Харківській області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, в його регіоні ракета влучила в об'єкт інфраструктури.

"Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється", - уточнив Лунін.

За попередньою інформацією, у Харківській області РФ вдарила по Краснограду. "Суспільне" з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синегубова повідомляє, що, за попередніми даними, загиблих та поранених немає.

Крім того, армія РФ 6 травня о 23:00 завдала ракетного удару по музею імені Сковороди у Богодухівському районі Харківської області. В результаті будівля згоріла.

Раніше, в ніч із 5 на 6 травня, російська армія двічі відкривала вогонь по житловому масиву Північна Салтівка у Харкові. Внаслідок обстрілів за добу в Харкові загинули двоє людей, ще вісім людей отримали поранення.