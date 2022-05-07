Россия нанесла ракетные удары по Полтавкой и Харьковской областях

Утром 7 мая оккупационные войска Российской Федерации запустили сразу две ракеты по Украине. Одну по городу Карловка Полтавской области, вторую — по Харьковской области.

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Как сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, в его регионе ракета попала по объекту инфраструктуры.

"Информацию о разрушениях и пострадавших устанавливается", — уточнил Лунин.

По предварительной информации, в Харьковской области РФ ударила по Краснограду. "Суспільне" со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова сообщает, что, по предварительным данным, погибших и раненых нет.

Кроме того, армия РФ 6 мая в 23:00 нанесла ракетный удар по музею имени Сковороды в Богодуховском районе Харьковской области. В результате здание сгорело.

Ранее, в ночь с 5 на 6 мая, российская армия два раза открывала огонь по жилому массиву Северная Салтовка в Харькове. В результате обстрелов за сутки в Харькове погибли два человека, еще восемь людей получили ранения.