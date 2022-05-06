Оккупанты в Харьковской области открыли огонь по автоколонне: четверо гражданских погибли (ФОТО)

Российские оккупанты 4 мая возле Старого Салтова в Харьковской области открыли огонь по колонне автомобилей с мирными жителями, в результате чего погибли 4 человека.

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Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 4 мая 15 частных автомобилей выехали из временно захваченного Волчанска Чугуевского района. По дороге возле пгт Старый Салтов военнослужащие ВС РФ обстреляли колонну.

"6 мая 2022 года следователями СВ ОП №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области установлено местонахождение указанной автоколонны и проведен ряд следственных (розыскных) действий. На обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и с. четыре сгоревших трупа", - говорится в сообщении.

На данный момент начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

Напомним, в ночь с 5 на 6 мая и утром русская армия дважды открывала огонь по жилому массиву Северная Салтовка в Харькове. В результате обстрелов погибли два человека, еще восемь получили ранения.