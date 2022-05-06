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Войска РФ атакуют Северодонецк с нескольких направлений, — глава ВГА
Российские войска пытаются штурмовать Северодонецк — административный центр Луганской области. Но ВСУ стойко держат оборону. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил глава военно-гражданской администрации Александр Стрюк.
"Город почти окружен войсками РФ и "ЛНР", они пытаются штурмовать его с нескольких направлений", - сказал Стрюк.
По его словам, в Северодонецке осталось около 15 тысяч жителей, которые не хотят выезжать.
До начала полномасштабного вторжения в Украину войск РФ в Северодонецке проживало около 150 тысяч человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в Луганской области идут ожесточенные бои. Россияне пытаются прорваться в Рубежном и Белогоровке.
Войска РФ в пятницу, 5 мая, 16 раз обстреляли Северодонецк, при этом погибли два человека. Удары были нанесены и по местному химическому предприятию.