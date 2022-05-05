На Луганщине обострились ситуация: войска РФ делают попытки прорыва

В Луганской области идут ожесточенные бои. Россияне пытаются прорваться в Рубежном и Белогоровке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Ситуация в Луганской области обостряется! И может измениться ежесекундно", — сказал Гайдай.

Он отметил сложную гуманитарную ситуацию в области. Отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому воду подвозят в цистернах.

"Северодонецк без света и мобильной связи", — добавил глава Луганской ОВА.

В четверг, 4 мая, была проведена эвакуация из Лисичанска, Северодонецка и Попаснянской громады.

Напомним, в Попасном и Рубежном продовольствия и воды у людей осталось всего на неделю. Из-за постоянных обстрелов доступ к городам осложнен, поэтому организовать доставку гуманитарного конвоя, как и эвакуацию мирных жителей, невозможно.

Россияне сбросили авиабомбы на элеваторный комплекс в Рубежном и полностью уничтожили его. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видна воронка от бомб.