Оккупанты разбомбили элеватор в Рубежном на Луганщине

Россияне сбросили авиабомбы на элеваторный комплекс в Рубежном и полностью уничтожили его. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видна воронка от бомб.

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3 мая войска РФ полностью уничтожили в Рубежном Луганской области элеваторный комплекс, сбросив на него несколько авиабомб. Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Спутниковые снимки от компании Planet Lab свидетельствуют о том, что на территорию ООО "Голден АГРО" в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс был полностью уничтожен", — пишет Гайдай.

По его словам, на предприятии действовала лаборатория с современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовес, автоматический пробоотборник, благодаря чему в комплексе могли хранить одновременно 30 тысяч тонн зерна.

"Рашисты хотят устроить голодомор. В оккупированных городах зафиксированы случаи вывоза нашего зерна в РФ. Ранее они также уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке", — подчеркнул Гайдай.

Напомним, вчера, 2 мая, российские оккупанты завладели гуманитарным транспортом, формой Вооруженных сил Украины и документами украинских волонтеров в Луганской области. Также войска РФ разбомбили вчера старейшее учебное заведение Луганщины — Лисичанскую гимназию, построенную бельгийцами там еще в 19 веке и пережившую 2 мировые войны.