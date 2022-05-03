Окупанти розбомбили елеватор у Рубіжному на Луганщині

Росіяни скинули авіабомби на елеваторний комплекс у Рубіжному і повністю його знищили. Про це свідчать супутникові знімки, на яких видно вирву від бомб.

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3 травня війська РФ повністю знищили у Рубіжному Луганській області елеваторний комплекс, скинувши на нього кілька авіабомб. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Супутникові знімки від компанії Planet Lab свідчать про те, що на територію ТОВ "Голден АГРО" у Рубіжному було скинуто потужні російські бомби. Відкритий у 2020 році елеваторний комплекс був повністю знищений", — пише Гайдай.

За його словами, на підприємстві працювала лабораторія із сучасним обладнанням, включаючи експрес-аналізатор, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, зерносушарка потужністю 1500 тонн на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник, завдяки чому у комплексі могли зберігати одночасно 30 тисяч тонн зерна.

"Рашисти хочуть влаштувати голодомор. В окупованих містах зафіксовані випадки вивезення нашого зерна до РФ. Раніше вони також знищили всі продуктові склади у Сєвєродонецьку", — наголосив Гайдай.

Нагадаємо, вчора, 2 травня, російські окупанти заволоділи гуманітарним транспортом, формою Збройних сил України та документами українських волонтерів у Луганській області. Також війська РФ розбомбили вчора найстаріший навчальний заклад Луганщини — Лисичанську гімназію, побудовану бельгійцями там ще в 19 столітті, що пережила 2 світові війни.