Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Война Война
Категория
Преступность
Дата публикации

В Лисичанске оккупанты разбомбили старейшее учебное заведение Луганщины

В Лисичанске оккупанты разбомбили старейшее учебное заведение Луганщины

 Одно из лучших образовательных учреждений Луганской области - Лисичанская гимназия - сгорела дотла после обстрелов войсками РФ. Здание входило в число Бельгийского архитектурного наследия. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

2 мая оккупационные войска уничтожили одно из старейших учебных заведений в Украине - Лисичанскую гимназию, которая пережила две мировых войны. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, 1 мая в результате прицельного обстрела по гимназии начался пожар. Через несколько часов огонь полностью уничтожил более чем столетний памятник архитектуры.

"Гимназия входит в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска. Входила в топ-100 лучших школ страны. Теперь она пепел. «Русский мир» выглядит так”,  - пишет Гайдай.

Напомним, 25 апреля из-за обстрелов армией РФ вся Луганская область осталась без света - оккупанты обесточили недавно построенную близ Кременной электроподстанцию. Подстанция напряжением 500 кВ в мирное время заживляла большую часть городов и сел области. 

Ранее, 24 апреля, российские оккупанты уничтожили 7 храмов и исламский центр в Луганской области. Среди них памятник культурного наследия – Свято-Екатериненский храм в Счастье, которому было 102 года.