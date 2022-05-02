В Лисичанске оккупанты разбомбили старейшее учебное заведение Луганщины

Одно из лучших образовательных учреждений Луганской области - Лисичанская гимназия - сгорела дотла после обстрелов войсками РФ. Здание входило в число Бельгийского архитектурного наследия.

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2 мая оккупационные войска уничтожили одно из старейших учебных заведений в Украине - Лисичанскую гимназию, которая пережила две мировых войны. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, 1 мая в результате прицельного обстрела по гимназии начался пожар. Через несколько часов огонь полностью уничтожил более чем столетний памятник архитектуры.

"Гимназия входит в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска. Входила в топ-100 лучших школ страны. Теперь она пепел. «Русский мир» выглядит так”, - пишет Гайдай.

Напомним, 25 апреля из-за обстрелов армией РФ вся Луганская область осталась без света - оккупанты обесточили недавно построенную близ Кременной электроподстанцию. Подстанция напряжением 500 кВ в мирное время заживляла большую часть городов и сел области.

Ранее, 24 апреля, российские оккупанты уничтожили 7 храмов и исламский центр в Луганской области. Среди них памятник культурного наследия – Свято-Екатериненский храм в Счастье, которому было 102 года.