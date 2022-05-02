У Лисичанську окупанти розбомбили найстаріший навчальний заклад Луганщини

Одна з найкращих освітніх установ Луганської області – Лисичанська гімназія, згоріла вщент після обстрілів військами РФ. Будівля входила до Бельгійської архітектурної спадщини.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

2 травня окупаційні війська знищили один із найстаріших навчальних закладів в Україні – Лисичанську гімназію, яка пережила дві світові війни. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, 1 травня внаслідок прицільного обстрілу по гімназії почалася пожежа. За кілька годин вогонь повністю знищив більш ніж сторічну пам'ятку архітектури.

"Гімназія входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська. Входила до топ-100 найкращих шкіл країни. Тепер вона попіл. "Російський світ" виглядає так”, - пише Гайдай.

Нагадаємо, 25 квітня через обстріл армією РФ вся Луганська область залишилася без світла - окупанти знеструмили недавно побудовану поблизу Кремінної електропідстанцію. Підстанція напругою 500 кВ у мирний час загоювала більшу частину міст і сіл області.

Раніше, 24 квітня, російські окупанти знищили 7 храмів та ісламський центр у Луганській області. Серед них пам'ятник культурної спадщини – Свято-Катериненський храм у Щасті, якому було 102 роки.