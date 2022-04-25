Из-за обстрелов армией РФ вся Луганская область осталась без света

Однако энергетики нашли способ подключить уцелевшие подстанции, поэтому подачу электричества скоро возобновят.

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Российские оккупанты обесточили новую Кременскую подстанцию ​​напряжением 500 кВ, из-за чего вся область осталась без света. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Недавно построенная близ Кременной электроподстанция обесточена российской армией 25 апреля. Без электроэнергии все населенные пункты Луганщины. Прорабатываем альтернативные варианты заживления области", – написал глава Луганской области Сергей Гайдай.

По его словам, эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время заживляла большую часть городов и сел области. Также ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. Поэтому до сих пор подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан.

Позже Гайдай добавил, что энергетики обнаружили схему подключения области. Продолжается подача напряжения на уцелевшие подстанции.

Сергей отметил, что до Кременской подстанции добраться невозможно из-за обстрелов. Но энергетики нашли способ подключить уцелевшие подстанции, поэтому подачу электричества скоро возобновят.

"Необходимое для нужд населения городов и сел Луганщины напряжение будет подаваться по другой схеме от мощных электроподстанций, оставшихся в работе на территории области. В настоящее время идет подача напряжения на эти уцелевшие подстанции. Вскоре свет вернется в дома наших жителей. Добраться до повреждений линии электропередачи, заживляющей Кременскую ПС 500 кВ, сейчас невозможно из-за активных боевых действий", — отметил он.

Напомним, что украинцы будут платить за электроэнергию по текущим тарифам еще минимум полгода. Кабмин продлил действие специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения до 31 октября.