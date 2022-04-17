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Энергетика
Дата публикации

Украинцы будут платить за электроэнергию по тем же тарифам еще полгода

Украинцы будут платить за электроэнергию по тем же тарифам еще полгода

Украинцы будут платить за электроэнергию по текущим тарифам еще минимум полгода. Кабмин продлил действие специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения до 31 октября.

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Согласно этой модели цена электроэнергии для бытовых потребителей с объемом потребления 250 кВт-ч включительно составляет 1,44 грн/кВт-час (с НДС), для потребителей с большим объемом – 1,68 грн/кВт-час.

Напомним, что на днях президент Владимир Зеленский заявил, что по крайней мере на полгода цена электричества для объемов, не превышающих 250 кВт-ч, не будет меняться. По его словам, веерных отключений электроэнергии не было, а поставки не срывались даже в военное время.

"Начали также подготовку уже к следующему отопительному сезону. На совещании   с чиновниками обсудили закупку газа, обсудили закупку угля", – отмечал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, в Киеве не будут повышать тарифы на горячую воду до 31 мая.

Автор:
Максим Беркаль