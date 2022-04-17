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Енергетика
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Українці платитимуть за електроенергію за тими ж тарифами ще пів року

Українці платитимуть за електроенергію за тими ж тарифами ще пів року

Українці будуть сплачувати за електроенергію за поточними тарифами ще мінімум пів року. Кабмін продовжив дію спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення до 31 жовтня.

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Згідно з цією моделлю, ціна електроенергії для побутових споживачів з обсягом споживання 250 кВт-год включно становить 1,44 грн/кВт-год (з ПДВ), для споживачів із великим обсягом – 1,68 грн/кВт-год.

Нагадаємо, що на дняхпрезидент Володимир Зеленський заявив, що принаймні на півроку ціна електрики для обсягів, що не перевищують 250 кВт-год, не змінюватиметься. За його словами, віялових відключень електроенергії не було, а постачання не зривалося навіть у воєнний час.

"Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. На нараді  з урядовцями обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля", – зазначав Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, у Києві не підвищуватимуть тарифи на гарячу воду до 31 травня.

Автор:
Максим Беркаль