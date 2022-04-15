В Киеве не будут повышать тарифы на горячую воду до лета

До 31 мая тарифы на горячую воду и тепловую энергию для ее приготовления в Киеве останутся на уровне прошедшего отопительного сезона.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В условиях военного положения, когда люди оказались в сложном финансовом положении, в Киеве приняли важное решение о предоставлении коммунальных услуг в столице. Это решение обеспечит применение до 31 мая тарифов на горячую воду и тепловую энергию для ее приготовления на уровне прошедшего отопительного сезона. То есть мы продлим действие этих тарифов, не повышая их!" — заявил Кличко.

Он подчеркнул, что городским властям удалось сдержать тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021-2022 годов, несмотря на значительный рост затрат на производство этих услуг.

"Так что сегодня в сложных для государства и людей условиях город продолжает сдерживать тарифы", — сказал мэр столицы.

По его словам, дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, которая будет установлена ​​на уровне государства.

"Сегодня мы делаем то, что можем, и то, что зависит от нас", — заявил Кличко.