У Києві не підвищуватимуть тарифи на гарячу воду до літа

До 31 травня тарифи на гарячу воду та теплову енергію для її нагрівання у Києві залишаться на рівні минулого опалювального сезону.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"В умовах військового стану, коли люди опинилися у складному фінансовому становищі, у Києві ухвалили важливе рішення про надання комунальних послуг у столиці. Це рішення забезпечить застосування до 31 травня тарифів на гарячу воду та теплову енергію для її нагрівання на рівні минулого опалювального сезону. Тобто ми продовжимо дію цих тарифів, не збільшуючи їх!" — заявив Кличко.

Він наголосив, що міській владі вдалося стримати тарифи на тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021-2022 років, незважаючи на значне зростання витрат на виробництво цих послуг.

"Так що сьогодні, у складних для держави та людей умовах, місто продовжує стримувати тарифи", — сказав мер столиці.

За його словами, подальше коригування вартості залежатиме від ціни на газ, яка буде встановлена ​​на рівні держави.

"Сьогодні ми робимо те, що можемо, і те, що, залежить від нас", – заявив Кличко.

За його словами, у столиці на сьогодні рівень оплати за комунальні послуги становить понад 55%.

"Я дякую киянам за їх свідомість і розуміння. І закликаю всіх, хто може сплачувати за сервіси ЖКГ, робити це. Бо ці кошти ми направляємо в першу чергу на закупівлю необхідних ресурсів та матеріалів. А також на зарплатню працівників підприємств. Крім того, через усі муніципальні сервіси комуналку можна оплатити без комісії", - сказав Кличко.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, дві третини киян, які після 24 лютого виїхали із міста, вже повернулися додому.

Раніше голова Київської ОДА Олександр Павлюк в ефірі телемарафону заявив, що мешканці звільнених від окупантів районів зможуть повернутися додому наприкінці травня. Точніші дати можна буде назвати вже наприкінці цього місяця.