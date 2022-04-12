Жители освобождённых населённых пунктов Киевской области смогут вернуться домой до конца мая

В данный момент продолжается разминирование территории Киевской области и восстановление поврежденных коммуникаций. Жители освобожденных от оккупантов районов смогут вернуться домой в конце мая. Более точные даты можно будет назвать уже в конце этого месяца.

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Об этом рассказал глава Киевской ОГА Александр Павлюк в эфире телемарафона.

"До конца апреля планируем провести первые очереди разминирований наибольших населенных пунктов, не учитывая лесные массивы. Я думаю, что в конце апреля мы сможем дать определенные рекомендации людям относительно возвращения", — заявил Павлюк.

По его словам, планируется провести восстановление энергоснабжения первой очереди до конца апреля, работы по обеспечению газоснабжения и соответствующих объектов инфраструктуры также идут полным ходом.

"Мы пока спланировали две очереди: до конца апреля и до конца мая. До конца мая основные работы мы должны выполнить", — заявил Павлюк.

Он подчеркнул, что сейчас областная власть не рекомендует жителям деоккупированных городов возвращаться домой.

"Но конец мая — это более-менее реальная дата, когда люди могут безопасно возвращаться в районы. Да, будут окружены и обозначены все еще заминированные районы, потому что это очень кропотливая и большая работа... Но к жизни, думаю, область может вернуться где-то в конце мая", — добавил Павлюк.

Напомним, 11 апреля запустили временный насыпной мост из Ирпеня и Бучи в Киев.

Отметим, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, а украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.

В свою очередь в России вначале назвали все фото и видео с Бучи фейком и постановкой. Потом заявили, что убийство мирных жителей — это "провокация украинских радикалов", и обвинили во всем Украину. Но спутниковые снимки Бучи четко доказывают, что тела мирных жителей, которых расстреляли российские военные, пролежали на улицах города несколько недель до освобождения.

При этом известно, что многочисленные жертвы оккупационных войск среди мирного населения обнаружены не только в Буче, Ирпене, Иванкове, но и в других местностях к западу и северо-западу от Киева, в частности в поселках Бородянка и Макаров.