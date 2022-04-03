"Бучанская резня": мировые политики шокированы увиденным под Киевом

Мировые политики шокированы фото из города Бучи, где нашли братскую могилу и огромное количество трупов гражданских прямо на улицах.

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Президент Евросоюза Шарль Мишель запускает хештег "Бучанская резня" из-за ужасающей трагедии в Буче и соседних городах.

Мишель написал в Twitter, что шокирован увиденными фото.

"Я шокирован фотографиями, которые врезаются в память и свидетельствуют о зверствах, совершенных российской армией в освобожденных районах Киевщины", — написал Мишель, добавив к своему твиту хештег "бучанская резня" (#BuchaMassacre).

Президент Евросоюза также анонсировал новые санкции против России и поддержку для Украины.

Политик завершил сообщение двумя словами "Слава Украине!".

Шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #BuchaMassacre



ЄС допомагає Україні та НУО зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах.



Подальші санкції та підтримка ЄС на підході.



Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ошеломлена зверствами российских военных в украинских городах.

"Ошеломлена зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях российских войск на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими для сбора улик и поддержки расследования военных преступлений Международным уголовным судом. Виновные будут привлечены к ответственности", — написала она в Twitter.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent.



The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account. — Liz Truss (@trussliz) April 2, 2022

А Мелинда Симонс, глава посольства Британии в Украине, обвинила армию РФ в сознательном использовании изнасилований в качестве военного оружия.

"Изнасилование — орудие войны. Уже ясно, что оно стало частью российского арсенала. Женщин насиловали на глазах их детей, девушек на глазах у их семей — сознательно как акт подчинения", — написала дипломат.

Мелинда Симонс особо подчеркнула, что достаточно доказательств, чтобы говорить о сознательных и одобренных армией действиях, а не об одиночных преступлениях.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что виновные в военных преступлениях в Украине должны быть наказаны.

"Фотографии из Бучи невыносимы. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы ужесточим санкции против России и окажем Украине еще больше поддержки в ее обороне", — написала Бербок в Twitter.

"Я глубоко шокирован фотографиями из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано", — отметил Михаил Бродский, посол Израиля в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал фотодоказательства зверств российских оккупантов на Киевщине и жестко высказался в адрес европейских партнеров, которые не отваживаются на решительное противодействие РФ.

"Главное ведь, по мнению наших европейских партнёров, – не спровоцировать русских? Главное, чтобы Третья мировая не началась? Как итог, мир получил тотальный непередаваемый ужас античеловечности в Буче, Ирпене, Гостомеле. Сотни, тысячи убитых, растерзанных, изнасилованных, связанных, опять изнасилованных и опять убитых. Сотни, тысячи мирных украинских граждан. Убиты с особым зверством. Очень крутые и всезнающие вчерашние и сегодняшние "лидеры Европы", сотни действующих европолитиков, сытно кушающих и спокойно спящих сейчас в своих постелях, нет ли у вас желания внимательно посмотреть на этот фотоархив ада-XXI, устроенного русскими в Киевской области? Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны? Хотели реинкарнировать Треблинку, поощряя "русский мир"? Хотели вспомнить, что такое адский ужас работающих крематориев, заживо сжигающих людей, потому что они украинцы? Попробуете опять отвернуться? Организовать очередной саммит, чтобы озаботиться и покачать головой? Нельзя запрещать русскую литературу в европейских университетах – это так негуманно? Еще раз внимательно посмотрите на тысячи растерзанных, изнасилованных, сожжённых украинцев. В XXI веке. В рамках "спецоперации". Растерзанных РУССКИМИ…" — написал Подоляк.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские военные намеренно убивали гражданских людей в Буче.

"Бучанская резня была умышленной. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 СЕЙЧАС: эмбарго на нефть, газ, уголь; закрыть все порты для российских судов и товаров; отключить все российские банки от SWIFT", — написал Кулеба в Twitter.

Отметим, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.