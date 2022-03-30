Хоронили прямо во дворах: в Ирпене погибли до 300 мирных жителей — мэр

Около 200-300 мирных жителей города Ирпень Киевской области погибли во время боев и обстрелов. Также в ходе боев за город погибло около 50 военнослужащих, в том числе 16 бойцов территориальной обороны.

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Об этом рассказал мэр города Александр Маркушин в эфире общенационального телемарафона.

"К сожалению, 16 бойцов из нашей территориальной обороны погибли. 29 в больнице. Если добавить еще и ВСУ, то, я думаю, где-то вообще до 50 человек погибло и человек 100 ребят ранены. Но отвоевали, не отдали маленький город, уже герой, не дали пройти врагу в Киев", — сказал Маркушин.

При этом, отвечая на вопрос о количестве погибших мирных жителей города, он отметил, что такой информации в настоящее время нет, уточнив, что когда шли интенсивные бои и обстрелы, жители хоронили погибших во дворах, в парках.

"Я думаю, приблизительно 200-300 человек, к сожалению, погибло. Очень много под завалами погибли... Завалы еще никто не разбирал... Сегодня наша команда вместе с полицией и военными занималась вывозом погибших людей", — сказал Маркушин.

Кроме того, по словам мэра, российские оккупанты обыскивали жителей Ирпеня и забирали у них телефоны, чтобы они не могли сообщить военным о российской технике. Также он рассказал, что убитых украинцев российские оккупанты давили танками.

"Люди, которые им не нравились, их просто расстреливали. Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танками оккупанты давили украинцев, которые были убиты, просто вдавливали в асфальт. На это было страшно смотреть", — сказал Маркушин.

Мэр уточнил, что около 30% жителей города отказались покидать его с началом войны и пережили бои и оккупацию в Ирпене. Сейчас в городе остаются примерно 3,5 тысячи мирных жителей.

По его словам, в городе разрушено 50% домов и критической инфраструктуры. Водоснабжение уже восстанавливается путем подключения сетей к киевским, а энергоснабжение и газоснабжение еще не восстанавливается, поскольку это опасно.

"В Ирпене на сегодняшний день еще опасно... Нас постоянно обстреливают из района Бучи, Ворзеля, Ирпень страдает от обстрелов "Градов", от обстрелов минометов, от тяжелой артиллерии, частично обстреливают из танков нас и из стрелкового оружия. Но полностью периметр контролируется нашими войсками, и в Ирпене нет российских захватчиков", — сообщил Маркушин.

Он поблагодарил всех правоохранителей и военнослужащих, которые помогли отстоять и отвоевать город.

Отметим, Вооруженные сил Украины совместно с теробороной и полицией освободили город Ирпень Киевской области от российских оккупационных войск 28 марта.

За Ирпень долгое время шли ужесточенные бои. Захватчики, нарушая все законы войны, наносили удары по мирным жителям и применяли запрещенные боеприпасы.