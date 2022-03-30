Ховали прямо у дворах: в Ірпені загинули до 300 мирних жителів — мер

Близько 200-300 мирних жителів міста Ірпінь на Київщині загинули під час боїв та обстрілів. Також у ході боїв за місто загинуло близько 50 військовослужбовців, зокрема 16 бійців територіальної оборони.

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Про це розповів мер міста Олександр Маркушин в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"На жаль, 16 бійців із нашої територіальної оборони загинули. 29 у лікарні. Якщо додати ще й ЗСУ, то, я думаю, десь взагалі до 50 людей загинуло і людей 100 хлопців поранено. Але відвоювали, не віддали маленьке місто, вже герой, не дали пройти ворогові до Києва", — сказав Маркушин.

При цьому, відповідаючи на запитання про кількість загиблих мирних жителів міста, він зазначив, що такої інформації наразі немає, уточнивши, що коли точилися інтенсивні бої та обстріли, мешканці ховали загиблих у дворах, парках.

"Я думаю, приблизно 200-300 людей, на жаль, загинуло. Дуже багато під завалами загинули... Завали ще ніхто не розбирав... Сьогодні наша команда разом із поліцією та військовими займалася вивозом загиблих людей", — сказав Маркушин.

Крім того, за словами мера, російські окупанти обшукували мешканців Ірпеня та забирали у них телефони, щоб вони не могли повідомити військових про російську техніку. Також він розповів, що вбитих українців російські окупанти розчавлювали танками.

"Люди, які їм не подобалися, їх просто розстрілювали. Я розповім, може, комусь не сподобається, але це правда. Танками окупанти розчавлювали українців, які були вбиті, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися", – сказав Маркушин.

Мер уточнив, що близько 30% жителів міста відмовилися залишати його з початком війни та пережили бої та окупацію в Ірпені. Нині у місті залишаються приблизно 3,5 тисячі мирних мешканців.

За його словами, у місті зруйновано 50% будинків та критичної інфраструктури. Водопостачання вже відновлюється шляхом підключення мереж до київських, а енергопостачання та газопостачання ще не відновлюється, оскільки це є небезпечним.

"В Ірпені на сьогоднішній день ще небезпечно... Нас постійно обстрілюють з району Бучі, Ворзеля, Ірпінь страждає від обстрілів "Градів", від обстрілів мінометів, від важкої артилерії, частково обстрілюють з танків нас та зі стрілецької зброї. Але повністю периметр контрольований нашими військами та в Ірпені немає російських загарбників", — повідомив Маркушин.

Він подякував усім правоохоронцям та військовослужбовцям, які допомогли відстояти та відвоювати місто.

Зазначимо, Збройні сили України спільно з теробороною та поліцією звільнили місто Ірпінь Київської області від російських окупаційних військ 28 березня.

За Ірпінь тривалий час точилися жорсткі бої. Загарбники, порушуючи всі закони війни, завдавали ударів по мирним жителям та застосовували заборонені боєприпаси.