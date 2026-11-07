Блокада портів коштуватиме агросектору $4,6 млрд експортної виручки

Через відсутність морського транспортування український агросектор може втратити $4,6 млрд експортних надходжень у липні–грудні 2026 року. Ще майже $0,6 млрд Україна недоотримає через скорочення експорту залізної руди.

Про це інформує Dilo з посиланням на Інфляційний звіт Національного банку України за жовтень 2026 року.

У НБУ зазначають, що переорієнтація експорту на альтернативні маршрути дала змогу лише частково відновити постачання. У вересні його обсяги зросли до 2,7 млн тонн.

Водночас недостатня пропускна спроможність дунайських портів і залізниці, а також вища вартість логістики обмежують можливості для нарощування експорту.

За оцінками регулятора, блокада морських шляхів призведе до втрати $4,6 млрд експортних надходжень агросектору лише у другому півріччі 2026 року.

Скорочується й експорт металургійної продукції

Негативна динаміка спостерігається і в металургії. Вартісні обсяги експорту чорних металів у третьому кварталі скоротилися на 55% у річному вимірі.

У четвертому кварталі НБУ очікує ще глибшого падіння — на 81% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зупинка найбільших металургійних підприємств у другому півріччі 2026 року може призвести до втрати близько $1 млрд експортної виручки. Водночас для покриття внутрішнього дефіциту металів може знадобитися додатковий імпорт приблизно на $0,4 млрд.

Втрати від скорочення експорту залізної руди в другому півріччі НБУ оцінює майже у $0,6 млрд.

У базовому сценарії Нацбанк припускає, що блокада морських портів триватиме протягом першого півріччя 2027 року, а металургійні підприємства не відновлять виробництво протягом усього наступного року.

Очікується, що накопичену агропродукцію вдасться вивезти у другому півріччі 2027 року. Водночас через тривале зберігання частина продукції може бути втрачена.

Нагадаємо, через обмеження роботи портів Великої Одеси Україна ризикує не встигнути експортувати близько 20 млн тонн зерна. Альтернативні маршрути здатні перевозити близько 24–30 млн тонн продукції на рік, тоді як очікуваний обсяг зернового експорту значно вищий.