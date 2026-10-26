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Україна може не встигнути вивезти все зерно на експорт: під ризиком близько 20 млн тонн

зерно
Україна може перенести на наступний рік експорт близько 20 млн тонн зерна / Depositphotos

Через обмеження роботи портів Великої Одеси Україна може не встигнути експортувати близько 20 млн тонн зерна до кінця року. Альтернативні маршрути здатні перевозити 24–30 млн тонн на рік, тоді як запланований експорт становить близько 50 млн тонн.

Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерія Ткачова, без портів Великої Одеси залізниця може доправляти до західних прикордонних переходів до 1,1 млн тонн зерна на місяць, а до дунайських портів ще до 500 тис. тонн. Автотранспорт може перевозити додатково близько 500 тис. тонн.

Загальна пропускна спроможність цих маршрутів становить 2–2,5 млн тонн на місяць, або 24–30 млн тонн на рік. Водночас цьогорічний експорт зерна оцінюють приблизно у 50 млн тонн. За дев'ять місяців залізницею на експорт перевезли 18,8 млн тонн зерна. 

представник УЗ зауважив, що державні органи шукають способи збільшити пропускну спроможність. Зокрема, обговорювали можливість розширення експорту через Угорщину.

Обмеження впливають також на руду й метал

Проблеми з морською логістикою позначаються і на експорті залізної руди. Раніше близько половини її обсягів спрямовували до Європи, а решту до Китаю. Перевезення через порти Румунії та Польщі можуть бути економічно невигідними через додаткові витрати. Ціна руди становить $95–103 за тонну.

Експорт металопродукції залізницею сягає 7–8 млн тонн. Для нього логістичних обмежень менше, однак українські виробники стикаються з конкуренцією та європейським механізмом вуглецевого коригування імпорту CBAM.

Ткачов назвав аграрну та металургійну галузі одними з тих, що найбільше потерпають від нинішніх обмежень.

Нагадаємо, Україна веде переговори з Польщею та Словаччиною про перенесення митних перевірок вантажівок із зерном на територію країн ЄС. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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