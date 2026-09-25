Експорт агропродукції у вересні: скільки зерна та олії Україна поставила за три тижні

За перші 21 день вересня 2026 року Україна експортувала 1,6 мільйона тонн аграрної продукції, що становить 43% від запланованого місячного обсягу.

Як пише Dilo,про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За словами очільника відомства Тараса Висоцького, попри складну логістику, експортні поставки поступово відновлюються, причому в загальній структурі помітно зростає частка товарів із вищою доданою вартістю.

Структура експорту

Згідно з офіційними даними відомства, у період з 1 по 21 вересня показники за основними товарними групами склали:

Зернові культури: 960 тис. тонн (38% від плану);

960 тис. тонн (38% від плану); Олійні культури: 275 тис. тонн (75% від плану);

275 тис. тонн (75% від плану); Рослинні олії: 190 тис. тонн (55% від плану);

190 тис. тонн (55% від плану); Макуха та шроти: 173 тис. тонн (41% від плану).

За словами очільника міністерства, частка зернових наразі є найменшою, тоді як постачання олійних, олії та шротів демонструють високі результати, що підтверджує збереження пріоритету на експорт переробленої продукції.

Водночас внутрішній продовольчий ринок повністю забезпечений основними соціально значущими продуктами та овочами.

Фінансування держпідтримки агросектору у 2027 році

Також міністр окреслив плани щодо фінансової підтримки галузі у проєкті Державного бюджету на наступний рік. Загальний обсяг фінансування агросектору має скласти 7,4 млрд гривень. Ця сума формуватиметься з кількох джерел:

265 млн грн із загального фонду (на рівні 2026 року);

із загального фонду (на рівні 2026 року); близько 2,5 млрд грн коштів спеціального фонду від Європейського Союзу;

коштів спеціального фонду від Європейського Союзу; 1,6 млрд грн надходжень від експортних мит на сою та ріпак відповідно до прогнозних показників;

надходжень від експортних мит на сою та ріпак відповідно до прогнозних показників; додатково 307 млн грн від орендної плати за державні землі, що перебувають в управлінні Українського державного земельного банку.

У міністерстві зазначають, що за реальними очікуваними надходженнями бюджет на 2027 рік передбачатиме приблизно на 300 млн грн більше на потреби аграрного сектору порівняно з фактичними показниками поточного року.

Нагадаємо, у серпні різко погіршилася ситуація з експортом агропродукції: поставки за кордон скоротилися на 41,5% порівняно з липнем — до 2,15 млн тонн. Це був найнижчий місячний результат від початку року.