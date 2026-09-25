Экспорт агропродукции в сентябре: сколько зерна и растительного масла Украина поставила за три недели

За первый 21 день сентября 2026 года Украина экспортировала 1,6 миллиона тонн аграрной продукции, что составляет 43% от запланированного месячного объема.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По словам главы ведомства Тараса Высоцкого, несмотря на сложную логистику, экспортные поставки постепенно возобновляются, причем в общей структуре заметно растет доля товаров с более высокой добавленной стоимостью.

Структура экспорта

Согласно официальным данным ведомства, в период с 1 по 21 сентября показатели по основным товарным группам составили:

Зерновые культуры: 960 тыс. Тонн (38% от плана);

960 тыс. Тонн (38% от плана); Масличные культуры: 275 тыс. тонн (75% от плана);

275 тыс. тонн (75% от плана); Растительные масла: 190 тыс. Тонн (55% от плана);

190 тыс. Тонн (55% от плана); Жмыхи и шроты: 173 тыс. тонн (41% от плана).

По словам главы министерства, доля зерновых сейчас наименьшая, тогда как поставки масличных, масла и шротов демонстрируют высокие результаты, что подтверждает сохранение приоритета на экспорт переработанной продукции.

В то же время, внутренний продовольственный рынок полностью обеспечен основными социально значимыми продуктами и овощами.

Финансирование господдержки агросектора в 2027 году

Также министр очертил планы финансовой поддержки отрасли в проекте Государственного бюджета на следующий год. Общий объем финансирования агросектора должен составить 7,4 млрд. гривен. Эта сумма будет формироваться из нескольких источников:

265 млн грн из общего фонда (на уровне 2026);

из общего фонда (на уровне 2026); около 2,5 млрд грн средств специального фонда Европейского Союза;

средств специального фонда Европейского Союза; 1,6 млрд грн поступлений от экспортных пошлин на сою и рапс в соответствии с прогнозными показателями;

поступлений от экспортных пошлин на сою и рапс в соответствии с прогнозными показателями; дополнительно 307 млн. грн. от арендной платы за государственные земли, находящиеся в управлении Украинского государственного земельного банка.

В министерстве отмечают, что по реальным ожидаемым поступлениям бюджет на 2027 год будет предусматривать примерно на 300 млн грн больше на нужды аграрного сектора по сравнению с фактическими показателями текущего года.

Напомним, в августе резко ухудшилась ситуация с экспортом агропродукции: поставки за границу сократились на 41,5% по сравнению с июлем - до 2,15 млн. тонн. Это был самый низкий месячный результат с начала года.