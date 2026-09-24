Из-за блокады портов Украина рискует потерять 12 млн тонн будущего урожая зерна

Если в ближайшие месяцы Украина не найдет решения для восстановления полноценного агроэкспорта, фермеры могут сократить посевные площади, а производство зерновых в 2027 году — уменьшиться на 12 млн тонн. Такой сценарий в Kernel рассматривается как стрессовый, а не базовый прогноз.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Об оценке сообщил генеральный директор Kernel Евгений Осипов в ходе Форума экономической устойчивости Forbes Ukraine в Киеве.

"Если физическое решение не будет найдено, то объективно будут снижены площади посевных. Мы в таком стресс-сценарии оценивали это как недопроизводство 12 млн тонн зерновых в следующем году", - заявил Осипов.

Без портов Украина не сможет вывезти большую часть продукции

По оценке Kernel, при закрытых морских портах Украина сможет экспортировать около 20 млн тонн аграрной продукции при необходимости примерно в 50 млн тонн.

То есть альтернативные маршруты способны обеспечить всего около 40% необходимого объема.

По словам Осипова, возможностей дунайских портов недостаточно, чтобы вернуться к объемам перевозок 2022-2023 годов.

Поэтому агрокомпаниям приходится менять бизнес-модели. Kernel планирует делать больший упор на переработку и экспортировать меньшие объемы продукции, но с более высокой добавленной стоимостью.

Такой подход должен позволить компании продолжать закупать масличные культуры у украинских аграриев и экспортировать уже продукты их переработки.

Для сравнения, Министерство сельского хозяйства США в сентябре оценивало производство зерновых в Украине в 2026 году в 65,09 млн. тонн, в том числе 26 млн. тонн пшеницы и 31,8 млн. тонн кукурузы.

Напомним, в правительстве ранее также предупреждали, что продолжительная блокада портов может привести к резкому сокращению будущего урожая. По одному из стресс-сценариев, производство зерновых и масличных в следующем году может уменьшиться вдвое из-за сокращения посевных площадей.

Добавим, что без полноценной работы портов Большой Одессы альтернативная логистика способна обеспечить максимум около половины экспортного потенциала Украины. По оценке правительства, это означает риск недоэкспорта около 30 млн. тонн продукции.