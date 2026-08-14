Блокада портов: Украина может экспортировать максимум 50% потенциала

Украина может потерять не менее 50% своего экспортного потенциала, если блокада портов Большой Одессы будет продолжаться. Альтернативные маршруты позволяют экспортировать лишь около 30% необходимых объемов, а максимально их нарастить можно до 50%.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

Экспорт через альтернативные маршруты может достичь 50%

С 1 по 12 августа объем экспорта составил около 590 тысяч тонн. Фактически это 30% потребностей, отметил Высоцкий.

Украина рассчитывает увеличить экспорт за счет альтернативных маршрутов. По оценке министра, потенциально можно выйти на уровень около 50%, однако это будет максимальным показателем при блокировании портов Большой Одессы (к портам Большой Одессы относятся три ключевых глубоководных морских порта: Одесский, Черноморский и Южный).

"При дальнейшей блокировке портов Большой Одессы минимум 50% нашего экспортного потенциала не поступит на международные рынки, а это около 30 млн тонн", - сообщил Высоцкий.

В настоящее время около 40% экспорта приходится на железную дорогу, еще около 40% – на Дунайский регион, а около 10% перевозится автомобильным транспортом. Остальные 10% приходятся на несколько судов, которые в начале августа вышли из портов. Они зашли туда еще раньше, загрузились и вышли, потому и повлияли на статистику, объяснил министр.

Если не учитывать эти суда, структура экспорта составляет около 45% по железной дороге, 45% через Дунайский регион и 10% автомобильным транспортом.

Возможности Дуная ограничены из-за обмеления

Отдельной проблемой для экспорта остается уровень воды в Дунае. Река не достаточно полноводна, что не позволяет максимально использовать ее пропускные способности.

Reuters сообщало, что уровень воды в реке Дунай в Румынии упал в июле до самого низкого уровня с 1996 года. На реке появились песчаные отмели, остановились некоторые паромы, часть зерновых барж простаивала.

Однако определенное количество грузов уже перевозится не такими глубоководными баржами. По мере повышения уровня воды, ожидаемой в октябре-ноябре, объемы перевозок по Дунаю могут увеличиться.

"Потенциально через Дунай можно выйти на объем до 1,5 млн тонн в месяц. Но это перспектива ближе к концу осени – началу зимы, когда уровень воды в реке повысится", – рассказал Высоцкий.

Маршрут через Молдову имеет мощности до 800 тыс. тонн

Отдельно Высоцкий прокомментировал текущие возможности маршрута через Молдову .

Текущая мощность через Молдову составляет от 500 до 800 тысяч тонн. Пока маршрут еще не загружен на полную мощность и только начинает наращивать объемы.

Первым этапом является достижение объема около 500 тысяч тонн. При достижении этого показателя мощность маршрута можно достаточно быстро увеличить до 800 тыс. тонн с помощью локомотивов.

Украина усиливает финансовую поддержку аграриев на фоне блокады портов

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщало, что правительство приняло ряд решений, чтобы поддержать аграрный сектор, обеспечить финансирование осенне-полевых работ и сохранить возможности для экспорта украинской продукции в условиях блокады морской логистики.

Среди ключевых решений:

пересмотрены минимальные экспортные цены с учетом более дорогой альтернативной логистики;

агропроизводители могут привлекать до 90 млн. грн. кредитов на оборотные цели, в частности для проведения осенней посевной;

распределено 20,8 млрд грн портфельных гарантий по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Также Нацбанк увеличил коэффициент залога под сельскохозяйственную продукцию с 0,4 до 0,75. Это позволяет почти вдвое увеличить объем финансирования под залог существующей агропродукции. Отдельные требования к кредитованию агросектора смягчены до 1 сентября 2027 года.

С начала года агропроизводители уже привлекли около 100 млрд грн кредитов, из них 45 млрд грн – по программе "5-7-9%". Ожидается, что после вступления в силу новых решений темпы кредитования могут возрасти до более 5 млрд грн в неделю.

Тарас Высоцкий заявлял, что у Украины пока нет подтвержденных вариантов возобновления экспорта из портов Большой Одессы. Единственным возможным путем открытия морского коридора остается обеспечение безопасности судоходства военными способами.