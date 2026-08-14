Блокада портів: Україна може експортувати максимум 50% потенціалу

Україна може втратити щонайменше 50% свого експортного потенціалу, якщо блокада портів Великої Одеси триватиме. Альтернативні маршрути наразі дозволяють експортувати лише близько 30% необхідних обсягів, а максимально їх наростити можна до 50%.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

Експорт через альтернативні маршрути може сягнути 50%

З 1 по 12 серпня обсяг експорту становив близько 590 тис. тонн. Фактично це 30% від потреб, зазначив Висоцький.

Україна розраховує збільшити експорт за рахунок альтернативних маршрутів. За оцінкою міністра, потенційно можна вийти на рівень близько 50%, однак це буде максимальним показником за умови блокування портів Великої Одеси (до портів Великої Одеси належать три ключові глибоководні морські порти: Одеський, Чорноморський та Південний).

"За умови подальшого блокування портів Великої Одеси мінімум 50% нашого експортного потенціалу не надійде на міжнародні ринки, а це близько 30 млн тонн", - повідомив Висоцький.

Наразі близько 40% експорту припадає на залізницю, ще близько 40% – на Дунайський регіон, а близько 10% перевозиться автомобільним транспортом. Решта 10% припадає на декілька суден, які на початку серпня вийшли з портів. Вони зайшли туди ще раніше, завантажилися і вийшли, тому і вплинули на статистику, пояснив міністр.

Якщо не враховувати ці судна, структура експорту становить близько 45% залізницею, 45% через Дунайський регіон і 10% автомобільним транспортом.

Можливості Дунаю обмежені через обміління

Окремою проблемою для експорту залишається рівень води в Дунаї. Наразі річка не є достатньо повноводною, що не дозволяє максимально використовувати її пропускні спроможності.

Reuters повідомляло, що рівень води в річці Дунай у Румунії впав у липні до найнижчого рівня з 1996 року. На річці з'явилися піщані мілини, зупинилися деякі пороми, частина зернових барж простоювала.

Проте певна кількість вантажів уже перевозиться не такими глибоководними баржами. У міру підвищення рівня води, що очікується у жовтні-листопаді, обсяги перевезень Дунаєм можуть збільшитися.

"Потенційно через Дунай можна вийти на обсяг до 1,5 млн тонн на місяць. Але це перспектива ближче до кінця осені - початку зими, коли рівень води в річці підвищиться", - розповів Висоцький.

Маршрут через Молдову має потужності до 800 тис. тонн

Окремо Висоцький прокоментував поточні можливості маршруту через Молдову.

Поточна потужність через Молдову становить від 500 до 800 тис. тонн. Наразі маршрут ще не завантажений на повну потужність і лише починає нарощувати обсяги.

Першим етапом є досягнення обсягу близько 500 тис. тонн. У разі досягнення цього показника потужність маршруту можна досить швидко збільшити до 800 тис. тонн за допомогою локомотивів.

Україна посилює фінансову підтримку аграріїв на тлі блокади портів

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляло, що уряд ухвалив низку рішень, щоб підтримати аграрний сектор, забезпечити фінансування осінньо-польових робіт та зберегти можливості для експорту української продукції в умовах блокади морської логістики.

Серед ключових рішень:

переглянуто мінімальні експортні ціни з урахуванням дорожчої альтернативної логістики;

агровиробники можуть залучати до 90 млн грн кредитів на обігові цілі, зокрема для проведення осінньої посівної;

розподілено 20,8 млрд грн портфельних гарантій за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Також Нацбанк збільшив коефіцієнт застави під сільськогосподарську продукцію з 0,4 до 0,75. Це дозволяє майже вдвічі збільшити обсяг фінансування під заставу наявної агропродукції. Окремі вимоги до кредитування агросектору пом’якшено до 1 вересня 2027 року.

З початку року агровиробники вже залучили близько 100 млрд грн кредитів, з них 45 млрд грн – за програмою "5-7-9%". Очікується, що після набуття чинності новими рішеннями темпи кредитування можуть зрости до понад 5 млрд грн на тиждень.

Тарас Висоцький заявляв, що Україна наразі не має підтверджених варіантів відновлення експорту з портів Великої Одеси. Єдиним можливим шляхом для відкриття морського коридору залишається забезпечення безпеки судноплавства військовими способами.