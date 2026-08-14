Україна поки не має рішення щодо відкриття морського коридору

Україна наразі не має підтверджених варіантів відновлення експорту з портів Великої Одеси. Єдиним можливим шляхом для відкриття морського коридору залишається забезпечення безпеки судноплавства військовими способами.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

Навколо можливого відновлення морського коридору щодня з'являються різні повідомлення та припущення, однак офіційно підтверджених рішень наразі немає.

"Ми бачимо, що щодня з'являються якісь різні вкиди, плітки про різну позицію. Насправді позиція дуже зрозуміла - на сьогодні єдиним шляхом, яким може бути дозволений експорт - це безпековий, військовий", - заявив Висоцький.

Військові працюють над цим питанням, але наразі влада не може повідомити, наскільки можливе забезпечення безпеки судноплавства, зазначив міністр.

Експорт із портів Великої Одеси залишається закритим

Україна зосереджена на альтернативних логістичних маршрутах.

Наразі близько 40% експорту припадає на залізницю, ще близько 40% - на Дунайський регіон, а близько 10% переводиться автомобільним транспортом. Решта 10 припадає на кілька суден, які на початку серпня вийшли з українських портів після завантаження, розповів Висоцький.

Якщо не враховувати ці судна, структура експорту становить близько 45% залізницею, 45% через Дунайський регіон і 10% автомобільним транспортом.

"За таких умов від 50 до 70% нашої продукції не зможе бути поставлена на зовнішні ринки. Це матиме відповідний вплив на міжнародні продовольчі баланси", - сказав Висоцький.

Також міністр наголосив, що наразі немає підтверджених альтернативних варіантів, які могли б забезпечити повноцінне відновлення морського експорту.

Водночас він не став прогнозувати, коли саме Україна зможе забезпечити повну безпеку судноплавства власними силами.

Україна може відновити необхідні темпи експорту за місяць

Після забезпечення повної безпеки судноплавства відновлення необхідних обсягів експорту може відбутися досить швидко, сказав Висоцький.

Практика демонструє, що за місяць за повних безпекових умов можна вийти на відновлення та досягнення середньомісячних показників по темпах необхідного експорту.

Reuters з посиланням на власні джерела повідомляло, що Україна запропонувала Росії перемир'я в Чорному морі через зростання побоювань щодо поставок продовольства.