Украина пока не имеет решения об открытии морского коридора

У Украины пока нет подтвержденных вариантов возобновления экспорта из портов Большой Одессы. Единственным возможным путем открытия морского коридора остается обеспечение безопасности судоходства военными способами.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

Вокруг возможного восстановления морского коридора каждый день появляются разные сообщения и предположения, однако официально подтвержденных решений пока нет.

"Мы видим, что ежедневно появляются какие-то разные вбросы, сплетни о разной позиции. На самом деле позиция очень ясна - на сегодняшний день единственным путем, которым может быть разрешен экспорт - это безопасный, военный", - заявил Высоцкий.

Военные работают над этим вопросом, но власти не могут сообщить, насколько возможно обеспечение безопасности судоходства, отметил министр.

Экспорт из портов Большой Одессы остается закрытым

Украина сосредоточена на альтернативных логистических маршрутах.

Сейчас около 40% экспорта приходится на железную дорогу, еще около 40% – на Дунайский регион, а около 10% переводится автомобильным транспортом. Остальные 10 приходятся на несколько судов, которые в начале августа вышли из украинских портов после загрузки, рассказал Высоцкий.

Если не учитывать эти суда, структура экспорта составляет около 45% по железной дороге, 45% через Дунайский регион и 10% автомобильным транспортом.

"При таких условиях от 50 до 70% нашей продукции не сможет быть поставлена на внешние рынки. Это повлияет на международные продовольственные балансы", - сказал Высоцкий.

Также министр подчеркнул, что пока нет подтвержденных альтернативных вариантов, которые могли бы обеспечить полноценное возобновление морского экспорта.

В то же время, он не стал прогнозировать, когда именно Украина сможет обеспечить полную безопасность судоходства собственными силами.

Украина может восстановить необходимые темпы экспорта за месяц

После обеспечения полной безопасности судоходства возобновление необходимых объемов экспорта может произойти достаточно быстро, сказал Высоцкий.

Практика демонстрирует, что через месяц при полных условиях безопасности можно выйти на восстановление и достижение среднемесячных показателей по темпам необходимого экспорта.

Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что Украина предложила России перемирие в Черном море из-за роста опасений по поставкам продовольствия.