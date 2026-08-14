Без отдельных позиций и с задержками: как ракетные удары по составам ритейла повлияют на ассортимент магазинов

После российских ударов по логистической и производственной инфраструктуре "Эпицентра" в сети допускается временное сокращение ассортимента и замедление поставок. Отдельные товары могут исчезать с полок, а часть продукции придется доставлять реже, но более крупными партиями.

Об этом Delo. ua сообщили в пресс-службе "Эпицентра".

"Возможны точечные и временные выпадения отдельных позиций с полок или уменьшение ассортиментной глубины — например, когда из нескольких аналогичных SKU временно остается часть. В то же время такие изменения не являются критичными для покупателей", — отметили в компании.

В "Эпицентре" добавляют, что для поддержки запасов работают с производителями и поставщиками, в частности над заменой отдельных позиций.

"В то же время, возможно определенное замедление логистики и изменение ритмичности поставок. Часть товаров будет целесообразнее доставлять реже, но большими партиями. Мы уже работаем над перераспределением товарных запасов и перестройкой логистических процессов", — сообщили в компании. Критического дефицита товаров сеть пока не фиксирует.

Украинцы снова активнее покупают товары для энергонезависимости

На фоне новых массированных атак заметно вырос спрос на товары для резервного питания. За неделю продажи павербанков в "Эпицентре" увеличились на 44%, а зарядных станций - на 28% по сравнению с предыдущей неделей.

При этом компания не считает эти изменения признаком панической скупки.

"Спрос на товары для резервного питания остается стабильно высоким и растет год от года", - пояснили в "Эпицентре".

В то же время, покупатели постепенно переходят на более мощные устройства. Почти половина продаж павербанков приходится на модели емкостью 20–30 тыс. мАч. При выборе покупатели также учитывают мощность, мобильность, возможность подзарядки ноутбука и поддержку быстрой зарядки.

Удары В продажах зарядных станций доля моделей мощностью до 1000 Вт за год сократилась с 37% до 26%. Зато доля станций мощностью от 1000 до 2000 Вт выросла почти на 13%. Наибольшим спросом по емкости пользуются модели более 2000 Вт·ч.

"Сегодня покупатели в первую очередь закрывают текущие потребности в резервном питании, хотя и учитывают будущую зиму при выборе станций", — отметили в компании.

Дефицит павербанков и зарядных станций "Эпицентр" не фиксирует. Цены на них, по данным компании, остаются стабильными по сравнению с прошлым годом.

Кроме товаров для энергонезависимости, увеличение спроса наблюдается в категориях базовых продуктов – крупах, муке, масле и консервах.

Утратившая сеть из-за российских атак

С начала полномасштабной войны полностью уничтожено более 10 торговых центров "Эпицентра" - в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове, Каменском, Херсоне (два ТЦ), Сумах и Кривом Роге. Еще один торговый объект в Мелитополе находится на оккупированной территории. Еще 13 торговых объектов получили повреждения. В марте 2025 года прямые убытки компания оценивала более чем в $1 млрд., однако после атак 2025-2026 годов эта сумма возросла.

В ночь на 5 августа российская атака уничтожила в Киеве два больших логистических объекта и производственную площадку по изготовлению керамической плитки. Общая площадь трех объектов – около 240 тыс. кв. м.

За неделю, 12 августа, российские беспилотники уничтожили торговый центр сетей и в Запорожье площадью почти 20 тыс. кв. м.

По данным "Эпицентра", общая площадь уничтоженных, поврежденных и оккупированных объектов компании составляет около 660 тыс. кв. м.

Ракетные удары по ритейлу

С начала полномасштабного вторжения украинский ритейл испытывает постоянные ракетные удары врага.

В августе тяжелейшей потери за всю историю своего существования понесла Rozetka : в результате попадания полностью уничтожен крупнейший и главный распределительный центр маркетплейса в Броварах. Общий ущерб компании превысил 2 миллиарда гривен.

Системные разрушения испытывает и почтовая инфраструктура, которая обеспечивает логистическую основу для большинства украинских e-commerce площадок. " Новая почта " не публикует полных данных о потерях из соображений безопасности, однако за время войны повреждения получили сотни ее объектов по всей стране - от сортировочных терминалов до локальных отделений.

Только за 2025 год компания потеряла 12 объектов уничтоженными и почти 70 поврежденными, а августовские обстрелы нанесли очередной удар по ее мощностям в столичном регионе.

Колоссальный ущерб терпит и продуктовый ритейл

Сеть Novus потеряла главный логистический центр в Святошинском районе Киева и флагманский магазин в ТРЦ Retroville еще в начале вторжения в марте 2022 года, а августовские атаки 2026-го снова повредили ее распределительные мощности.

Сеть "Сільпо" (Fozzy Group) Сеть неоднократно становилась объектом атак. Еще в начале вторжения сгорел их ключевой состав в Победе Киевской области, а во время ночной атаки 5 августа 2026 года пострадали сразу четыре распределительных центра компании в регионе.

АТБ также неоднократно становилась мишенью атак и регулярно терпит потери имущества на востоке и юге страны. В частности, в июне на Днепропетровщине полностью уничтожили ее распределительный центр площадью 37,5 тысячи квадратных метров.