Удары по складам опустошили полки супермаркетов в Киеве: когда улучшится ситуация

В супермаркетах Киева временно опустели полки с отдельными товарами из-за ударов российской армии по украинским складам и логистической инфраструктуре. Эксперты уверяют, что продовольственного дефицита нет, а магазинам понадобится от нескольких дней до недели, чтобы наладить новые маршруты и возобновить привычный ассортимент.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс, передает УНИАН.

Сколько времени нужно, чтобы полки снова заполнились

"Я, например, не могу у "Сільпо" купить то, что обычно – яйца, овощи, фрукты. Но, во-первых, они есть в других сетях. Во-вторых, неделя понадобится, возможно, немного больше, чтобы наладить систему снова. Максимум полторы недели – и, я думаю, ситуация наладится", – прогнозирует эксперт.

Он прогнозирует, что нехватка определенных товаров в отдельных магазинах вряд ли сможет повлечь за собой рост цен на них. Аналитик предполагает такую возможность разве что при условии, если поставки не возобновят в течение двух недель или больше

"Я бы не сказал, что другие сети, которые не пострадали, уже подняли цены. Они остаются, такое впечатление, теми же. Другие сети могут попытаться заработать на возросшем спросе. Иначе повышать цены будет опасно – вы можете наоборот проиграть конкуренцию и потерять свою долю на рынке", – замечает Усс.

Как супермаркеты перестраивают логистику

Чтобы избежать полного опустошения полок, торговые сети изменяют подходы к логистике. Вместо одного большого состава продукцию теперь распределяют по многим мелким точкам хранения.

Так, сеть магазинов Novus перешла на формат прямых поставок от ключевых контрагентов после уничтожения центрального состава в результате удара РФ. Компания отказывается от модели одного крупного централизованного логистического центра в пользу распределенной сети меньших хабов и развивает инфраструктуру, которую невозможно парализовать одним ударом.

Удар по складам

В ночь на 5 августа российская атака поразила десять складских объектов Киевского региона общей площадью около 100 тыс. кв. м.

Да, повреждения получили складские мощности Novus. В компании сообщили о масштабных разрушениях и полной остановке работы объекта

Также пожары возникли на двух распределительных центрах Fozzy Group, развивающей сеть "Сільпо"; компания сообщила о гибели шести работников.