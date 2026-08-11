Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Орске

В ночь на 11 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление сил обороны Украины.

На территории предприятия зафиксирован пожар, сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются. В Силах обороны подчеркнули, что системные меры, направленные на ослабление военного и экономического потенциала РФ, будут продолжаться и дальше.

Орскнефтеоргсинтез является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов региона и важным объектом топливно-энергетического комплекса России.

Мощность предприятия составляет около 6 млн. тонн нефти в год. Завод специализируется на производстве автомобильных бензинов, дизельного и авиационного горючего, а также мазута и битума.

Напомним, из-за систематических атак беспилотников удары по НПЗ стоили бюджету России 1,2 триллиона рублей. Российское правительство уже четвертый месяц подряд вынуждено выплачивать сотни миллиардов рублей субсидий нефтяным компаниям из-за остановки или повреждения мощностей.