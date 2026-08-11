Ущерб компании Трампа достиг $238 млн из-за падения криптовалют

Американская медиакомпания Trump Media & Technology Group Corp., являющаяся материнской структурой соцсети Truth Social, завершила второй квартал 2026 года с убытком в $238 млн. Главной причиной финансовых потерь стало стремительное обесценивание криптовалютных активов на балансе предприятия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года убыток компании составил $20 млн. На фоне финансового спада Trump Media разворачивает новое направление бизнеса — продажу ускоренного доступа к публикациям Дональда Трампа, способных влиять на финансовые рынки.

Сервис под названием Truth API стоит от $60 тыс. до $100 тыс. в месяц. Временный исполнительный директор Кевин Макгерн сообщил, что компания уже привлекла более 10 клиентов, преимущественно среди фирм высокочастотного трейдинга. В будущем услуга планируется адаптировать для розничных инвесторов, СМИ и разработчиков искусственного интеллекта.

Изменение стратегии и закрытие проектов

На фоне роста убытков Trump Media отказалась от ряда ранее анонсированных инициатив:

отменены планы накопления виртуальных токенов от Crypto.com;

свернут проект по запуску контрактов рынка предсказаний непосредственно в Truth Social.

В то же время, компания продолжает работу над соглашением по приобретению разработчика технологий термоядерного синтеза TAE Technologies. Несмотря на запуск новых продуктов, акции Trump Media на вечерних торгах в Нью-Йорке снизились на 0,4% — до $9,35, а с начала года бумаги компании просели на 29%.

Напомним, Дональд Трамп инвестировал прибыль от криптовалют в традиционные активы - акции и облигации. За 2025 год он заработал более $1,4 млрд на семейных криптпроектах, после чего перевел средства в более безопасные финансовые инструменты.