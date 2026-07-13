Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,50

--0,02

EUR

50,86

--0,02

Наличный курс:

USD

44,76

44,65

EUR

51,40

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп инвестировал прибыль от криптовалют в традиционные активы – акции и облигации

Дональд Трамп, флаги США
Трамп инвестировал прибыль от криптовалют в акции и облигации

Финансовая декларация Дональда Трампа для управления правительственной этики США показала, что президент заработал в 2025 году более $1,4 миллиарда на семейных криптовалютных проектах. В то же время эти доходы были переведены в более безопасные активы, увеличив личный портфель традиционных акций и облигаций по меньшей мере в четыре раза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

К концу года президент Соединенных Штатов держал в традиционных финансовых инструментах от $703 миллионов до $2,6 миллиарда, тогда как предварительный отчет фиксировал сумму от $225 миллионов до $608 миллионов. Документы содержат диапазоны, поэтому точное распределение средств по видам активов не определено.

Эксперты по цифровым активам отметили, что документы президента свидетельствуют о "личной экономической активности человека, который не доверяет криптовалюте как основном хранилищу своего личного богатства".

По данным агентства, по состоянию на апрель розничные инвесторы четырех основных криптопроектов, поддерживаемых Трампом, потеряли $2,3 миллиарда. Президент до сих пор владеет 15,75 миллиардами токенов управления World Liberty Financial стоимостью более $50 миллионов, но имеет ограничения на их продажу из-за графика получения прав для соучредителей. Компании Трампа также держали минимум $160 миллионов в биткоинах и Ethereum и до $6 миллионов в других токенах.

В Белом доме сообщили, что активы президента хранятся на полностью дискреционных счетах, которыми руководят независимые посторонние учреждения. Представители компаний Трампа и World Liberty заявили о сильном финансовом положении организации и вере в долгосрочную перспективу цифровых услуг.

В то же время бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Тимоти Массад отмечает: "Хотя президент говорит о цифровых активах как о фронте финансов и о том, что Соединенные Штаты являются крипто-столицей мира, форма раскрытия информации свидетельствует о том, что его личная стратегия заключается в том, чтобы быстро заработать на продаже. Liberty — но потом инвестировать свою прибыль в традиционные активы, такие как акции и облигации.

Ранее сын президента США Эрик Трамп заявил, что семья Трампов "любит" и "верит" в биткоин-сообщество. Выступая на конференции Bitcoin Asia в Гонконге, он также выразил уверенность, что стоимость биткоина достигнет $1 миллиона.

Автор:
Татьяна Ковальчук