Трамп инвестировал прибыль от криптовалют в традиционные активы – акции и облигации

Финансовая декларация Дональда Трампа для управления правительственной этики США показала, что президент заработал в 2025 году более $1,4 миллиарда на семейных криптовалютных проектах. В то же время эти доходы были переведены в более безопасные активы, увеличив личный портфель традиционных акций и облигаций по меньшей мере в четыре раза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

К концу года президент Соединенных Штатов держал в традиционных финансовых инструментах от $703 миллионов до $2,6 миллиарда, тогда как предварительный отчет фиксировал сумму от $225 миллионов до $608 миллионов. Документы содержат диапазоны, поэтому точное распределение средств по видам активов не определено.

Эксперты по цифровым активам отметили, что документы президента свидетельствуют о "личной экономической активности человека, который не доверяет криптовалюте как основном хранилищу своего личного богатства".

По данным агентства, по состоянию на апрель розничные инвесторы четырех основных криптопроектов, поддерживаемых Трампом, потеряли $2,3 миллиарда. Президент до сих пор владеет 15,75 миллиардами токенов управления World Liberty Financial стоимостью более $50 миллионов, но имеет ограничения на их продажу из-за графика получения прав для соучредителей. Компании Трампа также держали минимум $160 миллионов в биткоинах и Ethereum и до $6 миллионов в других токенах.

В Белом доме сообщили, что активы президента хранятся на полностью дискреционных счетах, которыми руководят независимые посторонние учреждения. Представители компаний Трампа и World Liberty заявили о сильном финансовом положении организации и вере в долгосрочную перспективу цифровых услуг.

В то же время бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Тимоти Массад отмечает: "Хотя президент говорит о цифровых активах как о фронте финансов и о том, что Соединенные Штаты являются крипто-столицей мира, форма раскрытия информации свидетельствует о том, что его личная стратегия заключается в том, чтобы быстро заработать на продаже. Liberty — но потом инвестировать свою прибыль в традиционные активы, такие как акции и облигации.

Ранее сын президента США Эрик Трамп заявил, что семья Трампов "любит" и "верит" в биткоин-сообщество. Выступая на конференции Bitcoin Asia в Гонконге, он также выразил уверенность, что стоимость биткоина достигнет $1 миллиона.