В Украине обновили правила присоединения к электросетям: что изменится с 1 сентября

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новый комплекс правил для присоединения к электрическим сетям, работы установок хранения энергии и коммерческого учета электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение Регулятора.

Изменения внесены в Кодекс системы передачи, Кодекс систем распределения, Кодекс коммерческого учета электроэнергии и Методики формирования платы за присоединение. Все обновленные правила вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

Основные новшества для рынка и бизнеса

Принятый пакет изменений полностью обновляет механизмы взаимодействия между операторами систем и потребителями:

Гибкое присоединение: введен новый механизм подключения к электрическим сетям;

Разделение мощности: разрешенная мощность теперь будет четко делиться на мощность отбора и мощность отпуска электрической энергии;

Применение cable pooling: расширены возможности для подключения нескольких различных электроустановок в единой точке подсоединения;

Права операторов УЗЭ: операторы установок хранения энергии получили официальное право устанавливать собственные генерирующие установки;

Коммерческий учет: обновлены правила учета новых моделей присоединения, объектов с УЗЕ и общих точек подключения;

Обновление платы за присоединение: усовершенствован порядок расчета стоимости подключения при одновременном заказе мощностей отбора и отпуска, а также при гибком подсоединении.

Новые правила упростят развитие нового поколения, повысят прозрачность расчетов и будут способствовать более эффективному использованию существующей сетевой инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ готовит новые правила присоединения к электросетям для распределенной генерации для стимулирования развития маневровой генерации в Украине.