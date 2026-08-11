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В Украине обновили правила присоединения к электросетям: что изменится с 1 сентября

Линия электропередач
В Украине обновили правила присоединения к электросетям / Freepik

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новый комплекс правил для присоединения к электрическим сетям, работы установок хранения энергии и коммерческого учета электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение Регулятора.

Изменения внесены в Кодекс системы передачи, Кодекс систем распределения, Кодекс коммерческого учета электроэнергии и Методики формирования платы за присоединение. Все обновленные правила вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

Основные новшества для рынка и бизнеса

Принятый пакет изменений полностью обновляет механизмы взаимодействия между операторами систем и потребителями:

  • Гибкое присоединение: введен новый механизм подключения к электрическим сетям;
  • Разделение мощности: разрешенная мощность теперь будет четко делиться на мощность отбора и мощность отпуска электрической энергии;
  • Применение cable pooling: расширены возможности для подключения нескольких различных электроустановок в единой точке подсоединения;
  • Права операторов УЗЭ: операторы установок хранения энергии получили официальное право устанавливать собственные генерирующие установки;
  • Коммерческий учет: обновлены правила учета новых моделей присоединения, объектов с УЗЕ и общих точек подключения;
  • Обновление платы за присоединение: усовершенствован порядок расчета стоимости подключения при одновременном заказе мощностей отбора и отпуска, а также при гибком подсоединении.

Новые правила упростят развитие нового поколения, повысят прозрачность расчетов и будут способствовать более эффективному использованию существующей сетевой инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ готовит новые правила присоединения к электросетям для распределенной генерации для стимулирования развития маневровой генерации в Украине.

Автор:
Максим Кольц

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