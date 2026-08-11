Банк Порошенко через суд отменил оговорку НБУ: реакция регулятора

АО "Международный инвестиционный банк", связываемый с Петром Порошенко, через суд добился отмены оговорки Национального банка относительно нарушений финмониторинга.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что в феврале 2025 регулятор применил к указанному банку письменную оговорку за нарушение ряда требований.

Киевский окружной админсуд 18 декабря того же года признал противоправным и отменил решение регулятора.

30 июня 2026 г. Шестой апелляционный админсуд подтвердил данное решение.

НБУ сообщает, что не согласен с решением судов и обжалует их в порядке в определенный законом срок.

Также Национальный банк заявил, что в суде будет защищать правомерность штрафа, наложенного на АО "МИБ" (банк, связываемый с Петром Порошенко), за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Речь идет о санкциях на сумму 13,5 млн грн и письменной оговорке, которые банк обжаловал в судебном порядке.

О банке

АО "МИБ" (Акционерное общество "Международный инвестиционный банк") – украинский универсальный банк, продолжающий активно работать на финансовом рынке. Банк имеет лицензию Национального банка и является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Среди владельцев банка – бывший президент Украины Петр Порошенко, владеющий самой большой долей, и его сын Алексей Порошенко. АО "МИБ" предоставляет широкий спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам.

Национальный банк Украины осуществляет постоянное наблюдение за деятельностью МИБ и, в случае выявления нарушений, применяет соответствующие меры воздействия.

12 февраля 2025 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко.

После этого Национальный банк сообщил, что может лишить Порошенко от влияния на Международный инвестиционный банк.

28 апреля 2025 года решил, что бизнес-репутация Петра Порошенко "небезупречна". Это касается его как главного собственника Международного инвестиционного банка.

Сам Порошенко заявил, что рассмотрение вопроса о "небезупречной репутации" свидетельствует о серьезных проблемах с репутацией самого Нацбанка, который по Конституции должен быть чисто независимым регулятором, а "по сути, стал исполнителем политического заказа".