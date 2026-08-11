Жара под 40°C подрывает энергорынок Европы: во Франции и Германии стремительно взлетели цены на свет

Цены на электроэнергию во Франции и Германии быстро растут. Главным фактором стала масштабная волна жары, одновременно провоцирующая рекордный спрос на электроэнергию и существенно ограничивающая возможности традиционной генерации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Вечерний ценовой пик и рост потребления

По данным биржи EPEX Spot, пиковые значения стоимости электричества ожидаются в интервале с 20:00 до 21:00 по местному времени, достигая примерно 228 евро за мегаватт-час в Германии и 229 евро во Франции.

Такой скачок обусловлен совпадением двух факторов: естественным спадом генерации на солнечных электростанциях в вечернее время и резким увеличением нагрузки на систему из-за охлаждения помещений.

Текущие биржевые котировки превышают показатели контрактов на следующий день на 15 и 20% соответственно, что сигнализирует о существенном обострении рыночного баланса.

В ближайшие дни столбики термометров в обеих странах могут приблизиться к отметке 40°C, заставляя домохозяйства и бизнес массово использовать системы кондиционирования.

Согласно аналитическим подсчетам на основе данных Bloomberg, вечернее энергопотребление во Франции пересечет отметку в 49 гигаваттов, что примерно на 5% больше по сравнению с концом прошлой недели, когда погодные условия были значительно более умеренными.

Ограничения на французских АЭС

Параллельно существенное давление испытывает атомная энергетика Франции, которая играет роль ключевой опоры европейской энергосистемы и традиционно экспортирует ресурсы соседним государствам.

Аномально высокая температура воды в водоемах не позволяет ряду реакторов получать достаточный объем речной воды для безопасного и эффективного охлаждения.

Из-за термических ограничений общий атомный парк страны функционирует лишь примерно на 60% от полной установленной мощности по сравнению с 65% днем ранее. Некоторые атомные блоки пришлось экстренно отключить от сети, в то время как другие станции вынужденно работают с пониженной нагрузкой.

Напомним, июньская волна жары в Европе привела к потере более 2 млрд. евро от стоимости урожая зерновых культур. Наибольшие убытки понесли сельскохозяйственные секторы Франции и Венгрии.