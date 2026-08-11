Очереди уменьшатся: на границе с Румынией завершили первый этап обновления грузового терминала

На пункте пропуска "Порубное – Сирет" завершили первую очередь перестройки грузового терминала. Это позволит увеличить пропускную способность границы с Румынией, сократить время прохождения контроля и разгрузить логистические пути.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Что уже сделано

В рамках первого этапа строители подготовили инженерную инфраструктуру для расширенного грузового терминала. На объекте выполнили следующие работы:

уложили цементобетонное покрытие;

обустроили систему водоотвода и очистки сточных вод;

установили павильон для пограничников;

смонтировали стационарную систему радиационного контроля;

смонтировали систему наружного освещения.

Фото: Минвосстановления

Планы расширения и 4 новые полосы

Следующий этап предполагает закупку и монтаж оборудования для таможенного и пограничного контроля. Также проект включает в себя строительство четырех дополнительных полос для въезда грузовиков в Украину и обустройство зоны ожидания для крупногабаритного транспорта.

"Важно, чтобы расширение пункта пропуска происходило зеркально – то есть с румынской стороны границы тоже. Именно это позволит полноценно увеличить пропускную способность этого пункта. Со своей стороны готовимся к следующему этапу – строительству грузового терминала", – отметил первый замминистра Сергей Деркач.

Фото: Минвосстановления

Кто финансирует проект

Работы производятся на условиях софинансирования 50/50. Половину средств предоставляет Европейский Союз в рамках программы Connecting Europe Facility ( CEF ), другую половину выделяют из Государственного бюджета Украины. Проект является частью развития трансъевропейской транспортной сети TEN - T . Координацию осуществляют Мининфраструктуры и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины совместно с Европейской комиссией и агентством CINEA .

Напомним, Украина и Румыния договорились о развитии пограничной инфраструктуры и реализации новых транспортных проектов. Среди ключевых инициатив - открытие нового пункта пропуска "Белая Церковь - Сигета Мармацией", реконструкция пункта "Порубное - Сирет" и строительство моста через Дунай.