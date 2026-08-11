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Полтавщина получила 80 тонн энергооборудования от Германии: детали помощи

генераторы
Полтавщина получила 80 тонн энергооборудования от Германии/Фото архивное / Днепропетровская ОГА

Полтавская область получила более 80 тонн энергетического оборудования от Германии из-за хабов экстренной помощи Министерства энергетики Украины. Эта техника позволит держать бесперебойную работу критических объектов региона и проводить оперативные ремонты на сетях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минэнерго.

Состав груза

В состав груза вошли следующие позиции:

  • 4 трансформаторные подстанции;
  • 2 аварийных дизельных генератора;
  • насосы;
  • теплообменник.

Назначение оборудования

Получившуюся технику задействуют для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры Полтавской области. Кроме того, оборудование будет использоваться при выполнении ремонтно-восстановительных работ на местных сетях.

Как отметили в ведомстве, Германия является одним из системных партнеров Украины в сфере поддержки энергетического сектора.

Ранее сообщалось, что энергетические предприятия в Тернопольской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Кировоградской областях получили более 80-ти тонн оборудования от Исландии.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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