Полтавщина получила 80 тонн энергооборудования от Германии: детали помощи

Полтавская область получила более 80 тонн энергетического оборудования от Германии из-за хабов экстренной помощи Министерства энергетики Украины. Эта техника позволит держать бесперебойную работу критических объектов региона и проводить оперативные ремонты на сетях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минэнерго.

Состав груза

В состав груза вошли следующие позиции:

4 трансформаторные подстанции;

2 аварийных дизельных генератора;

насосы;

теплообменник.

Назначение оборудования

Получившуюся технику задействуют для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры Полтавской области. Кроме того, оборудование будет использоваться при выполнении ремонтно-восстановительных работ на местных сетях.

Как отметили в ведомстве, Германия является одним из системных партнеров Украины в сфере поддержки энергетического сектора.

Ранее сообщалось, что энергетические предприятия в Тернопольской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Кировоградской областях получили более 80-ти тонн оборудования от Исландии.