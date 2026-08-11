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Полтавщина получила 80 тонн энергооборудования от Германии: детали помощи
Полтавская область получила более 80 тонн энергетического оборудования от Германии из-за хабов экстренной помощи Министерства энергетики Украины. Эта техника позволит держать бесперебойную работу критических объектов региона и проводить оперативные ремонты на сетях.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минэнерго.
Состав груза
В состав груза вошли следующие позиции:
- 4 трансформаторные подстанции;
- 2 аварийных дизельных генератора;
- насосы;
- теплообменник.
Назначение оборудования
Получившуюся технику задействуют для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры Полтавской области. Кроме того, оборудование будет использоваться при выполнении ремонтно-восстановительных работ на местных сетях.
Как отметили в ведомстве, Германия является одним из системных партнеров Украины в сфере поддержки энергетического сектора.
Ранее сообщалось, что энергетические предприятия в Тернопольской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Кировоградской областях получили более 80-ти тонн оборудования от Исландии.