Более 950 тыс. кв. м. уничтоженных складов в результате действий РФ: дефицит площадей может поднять стоимость аренды

В результате полномасштабной войны в Украине разрушено или повреждено более 1-1,5 млн кв. м торговой недвижимости. Наибольшие потери понесли восточные и южные регионы, а также Киевщина. В то же время складская недвижимость остается наиболее дефицитным сегментом коммерческого рынка: общие потери складских площадей за период полномасштабной войны оцениваются более чем в 950 тыс. кв. м. По предоставленным оценкам, совокупный финансовый ущерб только логистическому сектору превысил $1,5 млрд.

Об этом Delo.ua сообщила директор компании UTG Евгения Локтионова в ответ на запрос.

Больше торговой недвижимости потеряно на востоке и юге

Наибольший объем физического уничтожения торговых площадей пришелся на восточные и южные регионы Украины. Среди городов, понесших наибольшие потери, – Мариуполь, Харьков, Херсон, Запорожье и Николаев.

Харьковщина, Запорожская, Николаевская и Донецкая области подверглись масштабным разрушениям из-за постоянных обстрелов и оккупации отдельных территорий.

В Киевской области значительные повреждения торговой недвижимости пришлись на первые месяцы полномасштабного вторжения. Часть торговых центров в Киеве и области разрушилась, однако большинство поврежденных объектов впоследствии было восстановлено.

Западные области – Львовская, Тернопольская, Закарпатская и Ивано-Франковская – потерпели минимальные разрушения. В то же время, они получили статус новых бизнес-хабов, куда после начала полномасштабной войны переместилась часть бизнеса и логистических операций.

Киевский регион – лидер по потерям складских площадей

Наибольший объем уничтоженных и поврежденных складских площадей пришелся на Киевский регион.

В первые месяцы войны в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах было уничтожено или критически повреждено около 650 тыс. кв. м качественных составов классов А и В.

Еще более 300 тыс. кв. м складских площадей были утрачены в восточных и южных регионах, в частности в Харьковской, Одесской, Николаевской и в Запорожской области.

Причиной стали ракетные удары по логистическим хабам крупных ритейлеров и почтовых операторов. Среди поврежденных и уничтоженных объектов складская инфраструктура "Новой почты", Rozetka и других компаний.

В целом потери складских площадей за весь период полномасштабной войны оцениваются более чем в 950 тыс. кв. м, что составляет около 20% общего довоенного фонда страны.

2022-2023 годы: рынок столкнулся с дефицитом

Первые два года полномасштабной войны стали периодом резкого сокращения предложения складской недвижимости.

Строительство новых объектов было остановлено или существенно замедлено из-за боевых действий, гуманитарного кризиса и неопределенности. Одновременно ритейлеры были вынуждены перемещать товарные остатки в западные регионы Украины.

Проблемой стало то, что на западе страны до войны не было достаточного количества готовой складской инфраструктуры, способной быстро принять такие объемы товаров и логистических операций.

В результате спрос на складские площади существенно превысил доступное предложение.

2024-2025 годы: начало активного восстановления

В 2024-2025 годах ситуация стала меняться. На рынке активизировалось строительство новых складских объектов и восстановление поврежденной инфраструктуры.

2025 стал рекордным по введению новой складской недвижимости за весь период полномасштабной войны. Рынок пополнился около 216 тыс. кв. м новых площадей.

Основная часть новых объектов появлялась в Киевском и Львовской области. Среди них – масштабные логистические комплексы сети "Аврора" и новые очереди индустриальных парков "М10".

Таким образом девелоперы начали постепенно реагировать на структурный дефицит складской недвижимости, сформированный после 2022 года.

2026 год: дефицит остается главной проблемой

По состоянию на август 2026 складская недвижимость остается наиболее дефицитным, устойчивым и инвестиционно привлекательным сегментом коммерческой недвижимости Украины.

По данным экспертов UTG, новые разрушения в 2026 году оцениваются как единичные. В то же время, это не решает проблему дефицита: спрос со стороны e-commerce, продуктового ритейла и военной логистики значительно опережает предложение.

В результате складская недвижимость остается одним из ключевых сегментов для инвестиций. Основной спрос концентрируется в регионах с развитой инфраструктурой и наибольшей концентрацией бизнеса.

Война одновременно изменила географию коммерческой недвижимости Украины. Если восточные и южные области стали основными зонами физических потерь, западные регионы получили новую роль бизнес- и логистических хабов. Киевский регион, несмотря на масштабные разрушения, остается одним из главных центров восстановления и складского строительства.

Напомним, Министерство экономики Украины готовит масштабные изменения в правительственную программу поддержки бизнеса, которое понесло потери или работает под угрозой из-за военных действий. Компенсацию премий увеличат до 5 млн грн, а защиту распространят на агротехнику и арендованные склады .