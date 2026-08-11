Киеву вернули причалы на Подоле стоимостью 22,7 млн грн: дело направлено в суд

Киевская городская прокуратура совместно с детективами Бюро экономической безопасности обеспечила возвращение в государственную собственность двух гидротехнических построек на берегу Днепра в Подольском районе столицы. Общая рыночная стоимость возвращенных объектов оценивается в 22,7 миллиона гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Схема с поддельными документами

Следствие установило, что в 2021 году должностные лица коммерческой структуры провели незаконную регистрацию права частной собственности на государственные причалы.

Для реализации сделки и внесения ложных сведений в государственные реестры фигуранты использовали поддельные документы.

По факту разоблаченных злоупотреблений руководителю частного предприятия было официально доложено о подозрении в противоправном завладении имуществом предприятия, учреждения или организации по части 3 статьи 206-2 Уголовного кодекса Украины.

Дело передано в суд

В ходе досудебного расследования подозреваемый вернул причалы в собственность законному владельцу — государству.

В настоящее время правоохранители полностью завершили досудебное следствие по уголовному производству.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры утвердили обвинительный акт и направили материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в государственную собственность был возвращен имущественный комплекс ГП "Камянский спиртоводочный комбинат". Стоимость объекта, площадью более 26 тыс. кв. м, составляет 451 млн. грн.