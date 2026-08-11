Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,83

+0,07

EUR

51,78

+0,17

Наличный курс:

USD

44,92

44,83

EUR

51,92

51,75

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киеву вернули причалы на Подоле стоимостью 22,7 млн грн: дело направлено в суд

Причалы на Подоле
Причали на Подоле за 22,7 млн грн снова у государства / Офис генерального прокурора Украины

Киевская городская прокуратура совместно с детективами Бюро экономической безопасности обеспечила возвращение в государственную собственность двух гидротехнических построек на берегу Днепра в Подольском районе столицы. Общая рыночная стоимость возвращенных объектов оценивается в 22,7 миллиона гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Схема с поддельными документами

Следствие установило, что в 2021 году должностные лица коммерческой структуры провели незаконную регистрацию права частной собственности на государственные причалы.

Для реализации сделки и внесения ложных сведений в государственные реестры фигуранты использовали поддельные документы.

По факту разоблаченных злоупотреблений руководителю частного предприятия было официально доложено о подозрении в противоправном завладении имуществом предприятия, учреждения или организации по части 3 статьи 206-2 Уголовного кодекса Украины.

Дело передано в суд

В ходе досудебного расследования подозреваемый вернул причалы в собственность законному владельцу — государству.

В настоящее время правоохранители полностью завершили досудебное следствие по уголовному производству.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры утвердили обвинительный акт и направили материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в государственную собственность был возвращен имущественный комплекс ГП "Камянский спиртоводочный комбинат". Стоимость объекта, площадью более 26 тыс. кв. м, составляет 451 млн. грн.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности