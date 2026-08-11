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Кабмин ускорит выполнение условий программы Ukraine Facility для привлечения средств ЕС

Сергей Марченко, Денис Шмигаль, Сергей Корецкий
Правительство ускорит работу по выполнению обязательств в рамках Ukraine FacilityФото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Правительство Украины активизирует работу по соблюдению графика выполнения реформ в рамках программы Ukraine Facility. Это необходимо для бесперебойного получения финансовой помощи Европейского Союза, общий объем которой составляет €46,8 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава правительства Сергей Корецкий.

В ходе правительственного совещания с участием профильных министров был проведен детальный анализ выполнения Плана Украины. Участники встречи оценили состояние реализации реформ, выявили просроченные обязательства и разработали шаги по устранению рисков недополучения финансовой помощи.

"Уже сейчас нам нужно закрыть обязательства и выполнить условия третьего квартала. Правительство должно работать на опережение и обеспечить каждое возможное поступление внешней помощи", – подчеркнул Корецкий.

По результатам совещания правительство дало министерствам и ведомствам конкретные поручения с определением ответственных лиц и сроков устранения задержек.

Привлечение финансирования

Программа Ukraine Facility предусматривает предоставление Украине в целом €46,8 млрд поддержки при условии выполнения четко определенных индикаторов реформ. По состоянию на сегодняшний день Украина привлекла уже €29,5 млрд от европейских партнеров.

Напомним, в июле Украина получила очередной транш в размере 3,47 млрд. евро от Европейского Союза в рамках механизма Ukraine Support Loan.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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