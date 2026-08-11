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До 4,5 млн. тонн в год: Украина и Молдова готовят новый железнодорожный коридор для зерна

Вагоны-зерновозы
Украина и Молдова готовят новый железнодорожный коридор для зерна

Украина рассматривает возможность транспортировки зерновых грузов по железной дороге через территорию Молдовы как более безопасный вариант экспорта по сравнению с морским путем. В настоящее время Киев ведет переговоры с Кишиневом по предоставлению скидки на железнодорожный тариф.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

По словам источников издания, украинская сторона обратилась к молдавским властям с просьбой предоставить скидку в размере 50% от номинальной ставки для транспортировки зерна в румынский порт Констанца. В ответ молдавские железнодорожники предложили предоставить четкие гарантии объемов грузов.

Причины и перспективы нового маршрута

Потребность в создании дополнительного железнодорожного коридора возникла из-за интенсификации российских атак на портовую инфраструктуру Одесщины.

По оценкам эксуправляющего молдавской железной дороги Олега Тофилата, транзитный коридор может обеспечить перевозку до 4,5 млн тонн зерна в год, что покроет около 10% украинского экспорта.

Из-за постоянных обстрелов портов Министерство аграрной политики уже снизило прогноз экспорта зерна на сезон 2026-2027 годов с 43 млн до 38-40 млн тонн, а аналитики АПК-Информ уменьшили свой оценочный показатель на 8,6% - до 39,4 млн тонн.

Со своей стороны премьер-министр Молдовы Василий Тофан заявил, что его страна не должна упускать возможность заработать миллионы евро на транзите украинской продукции, отвергнув оговорку местных аграриев.

Напомним, "Укрзализныця" увеличила железнодорожный транзит зерна в Польшу и Румынию. В частности, в августе 2026 года среднесуточный объем передачи зерновых грузов через железнодорожные пограничные переходы с Румынией вырос до 31,2 вагона в сутки.

Автор:
Максим Кольц

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