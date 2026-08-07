"Укрзализныця" увеличила железнодорожный транзит зерна в Польшу и Румынию

В августе 2026 г. среднесуточный объем передачи зерновых грузов через железнодорожные пограничные переходы с Румынией вырос до 31,2 вагона в сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.

Заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев во время совещания с участниками аграрного рынка подчеркнул, что в июле этот показатель составлял почти два вагона в сутки.

Положительная динамика наблюдается и на границе с Польшей. В настоящее время через украинско-польские железнодорожные стыки ежедневно передается 27,4 вагона с зерном. Это на 13,8 единиц больше по сравнению с июльскими показателями.

В то же время, на других западных границах зафиксировано падение объемов транспортировки украинского зерна.

В частности, железнодорожный экспорт в Венгрию в августе сократился до 23 вагонов в сутки, что на 16 единиц меньше, чем месяцем ранее.

Похожая тенденция наблюдается и на словацком направлении. Среднесуточная передача зерновых грузов в Словакию уменьшилась на 2,7 вагона и составляет 14,2 единицы в сутки.

Напомним, "Укрзализныця" ввела ограничения на перевозку грузов к припортовым станциям Черноморска и Одесса-Порт. Конвенции касаются всех грузов для Одесского припортового завода, а также пшеницы и ячменя для Луи Дрейфус Компани Украина и будут действовать до отмены.