"Укрзалізниця" збільшила залізничний транзит зерна до Польщі та Румунії

У серпні 2026 року середньодобовий обсяг передачі зернових вантажів через залізничні прикордонні переходи з Румунією зріс до 31,2 вагона на добу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

Заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов під час нараді з учасниками аграрного ринку наголосив, що у липні цей показник становив лише майже два вагони на добу.

Позитивна динаміка спостерігається і на кордоні з Польщею. Наразі через українсько-польські залізничні стики щодня передається 27,4 вагона із зерном. Це на 13,8 одиниці більше порівняно з липневими показниками.

Водночас на інших західних кордонах зафіксовано падіння обсягів транспортування українського збіжжя.

Зокрема, залізничний експорт до Угорщини у серпні скоротився до 23 вагонів на добу, що на 16 одиниць менше, ніж місяцем раніше.

Схожа тенденція спостерігається і на словацькому напрямку. Середньодобова передача зернових вантажів до Словаччини зменшилася на 2,7 вагона і наразі становить 14,2 одиниці на добу.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запровадила обмеження на перевезення вантажів до припортових станцій Чорноморська та Одеса-Порт. Конвенції стосуються всіх вантажів для Одеського припортового заводу, а також пшениці й ячменю для "Луї Дрейфус Компані Україна" та діятимуть до скасування.