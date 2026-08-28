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Кав’ярні, магазини та ресторани: "Укрзалізниця" виставила на аукціони площі на вокзалах
“Укрзалізниця” виставляє на аукціони в системі Prozorro.Продажі низку приміщень і площ на вокзалах Києва, Львова, Одеси, Івано-Франківська, Яремча та Лозової. Об’єкти пропонують для облаштування кав’ярень, закладів харчування, магазинів, книгарні та лаунж-зони.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.
"Укрзалізниця" шукає орендарів
Передача об’єктів в оренду, як зазначає компанія, дасть змогу скоротити витрати на їх утримання та водночас збільшити надходження від орендної плати.
Київ — вокзал Київ-Пасажирський
- Кав’ярня без права продажу підакцизних товарів — 49,52 кв. м. Аукціон відбудеться 11 вересня 2026 року. Стартова ціна — 542 641,65 грн без ПДВ.
- Складське приміщення — 6 кв. м. Дата аукціону — 11 вересня 2026 року. Стартова ціна — 4 678,14 грн без ПДВ.
- Об’єкт для продажу сувенірної та непродовольчої продукції — 25,73 кв. м. Аукціон відбудеться 11 вересня 2026 року. Стартова ціна — 108 366,53 грн без ПДВ.
Львів — вокзал Львова
- Заклад громадського харчування з правом продажу підакцизних, продовольчих та непродовольчих товарів — 1 220,71 кв. м. Аукціон запланований на 3 вересня 2026 року. Стартова ціна — 834 758,12 грн без ПДВ.
- Лаунж-зона для тимчасового перебування та обслуговування власників преміальних банківських карток із правом продажу продовольчих і підакцизних товарів — 438,7 кв. м. Аукціон відбудеться 10 вересня 2026 року. Стартова ціна — 368 350,07 грн без ПДВ.
- Пристінний кіоск на пероні для продажу непродовольчих товарів — 12,8 кв. м. Дата аукціону — 10 вересня 2026 року. Стартова ціна — 53 273,22 грн без ПДВ.
Одеса — вокзал Одеса-Головна
- Магазин для продажу продовольчих і непродовольчих товарів із правом реалізації підакцизної продукції — 187,8 кв. м. Аукціон відбудеться 11 вересня 2026 року. Стартова ціна - 46 750,93 грн без ПДВ.
- Заклад громадського харчування з правом продажу підакцизних товарів — 415,5 кв. м. Дата аукціону - 11 вересня 2026 року. Стартова ціна - 211 036,61 грн без ПДВ.
Івано-Франківськ — вокзал Івано-Франківська
- Книгарня з правом продажу продовольчих товарів, крім підакцизної продукції — 205,3 кв. м. Аукціон відбудеться 11 вересня 2026 року. Стартова ціна — 25 288,85 грн без ПДВ.
Яремче — вокзал Яремча
- Кав’ярня без права продажу підакцизних товарів - 31,2 кв. м. Дата аукціону - 10 вересня 2026 року. Стартова ціна - 21 979,15 грн без ПДВ.
Лозова — вокзал Лозової
- Кав’ярня без права продажу підакцизних товарів - 20 кв. м. Аукціон запланований на 10 вересня 2026 року. Стартова ціна - 10 762 грн без ПДВ.
Таким чином, "Укрзалізниця" пропонує бізнесу загалом 11 об’єктів на вокзалах у шести містах. Умови оренди та детальна інформація про кожен лот доступні в системі Prozorro.Продажі.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" має намір передати в оренду два приміщення на залізничному вокзалі в Одесі. Ці площі наразі не задіяні для обслуговування пасажирів чи потреб самого вокзалу.