Кав’ярні, магазини та ресторани: "Укрзалізниця" виставила на аукціони площі на вокзалах

“Укрзалізниця” виставляє на аукціони в системі Prozorro.Продажі низку приміщень і площ на вокзалах Києва, Львова, Одеси, Івано-Франківська, Яремча та Лозової. Об’єкти пропонують для облаштування кав’ярень, закладів харчування, магазинів, книгарні та лаунж-зони.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

"Укрзалізниця" шукає орендарів

Передача об’єктів в оренду, як зазначає компанія, дасть змогу скоротити витрати на їх утримання та водночас збільшити надходження від орендної плати.

Київ — вокзал Київ-Пасажирський

Кав’ярня без права продажу підакцизних товарів — 49,52 кв. м. Аукціон відбудеться 11 вересня 2026 року. Стартова ціна — 542 641,65 грн без ПДВ .

без права продажу підакцизних товарів — 49,52 кв. м. Аукціон відбудеться 11 вересня 2026 року. Стартова ціна — 542 641,65 грн без ПДВ Складське приміщення — 6 кв. м. Дата аукціону — 11 вересня 2026 року. Стартова ціна — 4 678,14 грн без ПДВ .

— 6 кв. м. Дата аукціону — 11 вересня 2026 року. Стартова ціна — 4 678,14 грн без ПДВ Об’єкт для продажу сувенірної та непродовольчої продукції — 25,73 кв. м. Аукціон відбудеться 11 вересня 2026 року. Стартова ціна — 108 366,53 грн без ПДВ.

Львів — вокзал Львова

Заклад громадського харчування з правом продажу підакцизних, продовольчих та непродовольчих товарів — 1 220,71 кв. м. Аукціон запланований на 3 вересня 2026 року. Стартова ціна — 834 758,12 грн без ПДВ.

з правом продажу підакцизних, продовольчих та непродовольчих товарів — 1 220,71 кв. м. Аукціон запланований на 3 вересня 2026 року. Стартова ціна — 834 758,12 грн без ПДВ. Лаунж-зона для тимчасового перебування та обслуговування власників преміальних банківських карток із правом продажу продовольчих і підакцизних товарів — 438,7 кв. м. Аукціон відбудеться 10 вересня 2026 року. Стартова ціна — 368 350,07 грн без ПДВ.

для тимчасового перебування та обслуговування власників преміальних банківських карток із правом продажу продовольчих і підакцизних товарів — 438,7 кв. м. Аукціон відбудеться 10 вересня 2026 року. Стартова ціна — 368 350,07 грн без ПДВ. Пристінний кіоск на пероні для продажу непродовольчих товарів — 12,8 кв. м. Дата аукціону — 10 вересня 2026 року. Стартова ціна — 53 273,22 грн без ПДВ .

Одеса — вокзал Одеса-Головна

Магазин для продажу продовольчих і непродовольчих товарів із правом реалізації підакцизної продукції — 187,8 кв. м. Аукціон відбудеться 11 вересня 2026 року. Стартова ціна - 46 750,93 грн без ПДВ.

Заклад громадського харчування з правом продажу підакцизних товарів — 415,5 кв. м. Дата аукціону - 11 вересня 2026 року. Стартова ціна - 211 036,61 грн без ПДВ.

Івано-Франківськ — вокзал Івано-Франківська

Книгарня з правом продажу продовольчих товарів, крім підакцизної продукції — 205,3 кв. м. Аукціон відбудеться 11 вересня 2026 року. Стартова ціна — 25 288,85 грн без ПДВ.

Яремче — вокзал Яремча

Кав’ярня без права продажу підакцизних товарів - 31,2 кв. м. Дата аукціону - 10 вересня 2026 року. Стартова ціна - 21 979,15 грн без ПДВ.

Лозова — вокзал Лозової

Кав’ярня без права продажу підакцизних товарів - 20 кв. м. Аукціон запланований на 10 вересня 2026 року. Стартова ціна - 10 762 грн без ПДВ.

Таким чином, "Укрзалізниця" пропонує бізнесу загалом 11 об’єктів на вокзалах у шести містах. Умови оренди та детальна інформація про кожен лот доступні в системі Prozorro.Продажі.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" має намір передати в оренду два приміщення на залізничному вокзалі в Одесі. Ці площі наразі не задіяні для обслуговування пасажирів чи потреб самого вокзалу.